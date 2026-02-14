Serie A2 Femminile: c’è la sfida di San Valentino tra Jolly Libertas e Torino

di Giacomo Niccolini

Dopo la vittoria di Viterbo, che ha permesso di lavorare con serenità e intensità per tutta la settimana, il Jolly Libertas torna al PalaMacchia (ore 19) per la gara in programma nel giorno di San Valentino.

L’avversaria di turno sarà la Pallacanestro Torino, una delle prime della classe: fin qui le piemontesi hanno collezionato 12 vittorie a fronte di sole 5 sconfitte, l’ultima arrivata proprio nell’ultimo turno di campionato.

Una sfida che riporta alla mente la prestazione opaca del girone d’andata, quando le labroniche, in Piemonte, disputarono probabilmente la peggior partita della stagione. Da allora, però, molta acqua è passata sotto i ponti: oggi il Jolly è una squadra consapevole dei propri mezzi, capace di giocarsela con chiunque. Il ruolino di marcia dall’arrivo di coach Luca Andreoli ne è la dimostrazione più evidente.

Le parole di coach Luca Andreoli – “Sicuramente Torino è una squadra che può contare su due giocatrici che lo scorso anno hanno disputato la finale per salire in A1, oltre ad altre quattro atlete di grande esperienza. Era partita con l’ambizione di salvarsi, ma in realtà si è dimostrata una formazione di alto livello per il nostro girone. Noi arriviamo da una vittoria larga nel punteggio, ma non bella nei contenuti, soprattutto per l’approccio avuto nel secondo tempo.

Loro, invece, sono reduci da una sconfitta arrivata allo scadere contro San Giovanni Valdarno, che è seconda in classifica: una partita quindi completamente diversa.

Se vogliamo competere e coltivare davvero il desiderio di vincere contro una squadra che ci precede in classifica, dovremo mettere in campo grande energia e difendere in modo molto più efficace e attento rispetto a quanto fatto a Viterbo»”

