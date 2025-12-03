Serie A2 femminile. Jolly Libertas: a Giussano per una sfida che vale tanto

Una sfida cruciale, che mette di fronte due formazioni appaiate a quota 6 punti in classifica e che potrebbe rappresentare un vero crocevia nella stagione amaranto

Turno infrasettimanale ad alta tensione per il Jolly Libertas, impegnato questa sera alle ore 21 sul parquet delle Foxes Giussano. Una sfida cruciale, che mette di fronte due formazioni appaiate a quota 6 punti in classifica e che potrebbe rappresentare un vero crocevia nella stagione amaranto.

Negli ultimi impegni il Jolly ha mostrato segnali di crescita importanti: pur tra risultati alterni, la squadra ha evidenziato maggiore solidità e capacità di restare mentalmente dentro le partite, un aspetto che lo staff tecnico considera fondamentale in vista del prosieguo del campionato.

Giussano, forte del fattore campo, potrà contare su giocatrici di grande valore come Beatrice Olajide, la bulgara Ivana Kirilova e la polacca Maria Szajtuer, elementi capaci di incidere per fisicità, presenza interna e ritmo offensivo.

Il Jolly Libertas si presenta all’appuntamento con il roster al completo e con la determinazione di chi sa di giocarsi un match dal peso specifico elevato.

A presentare la sfida è Irene Sassetti, che commenta così il momento della squadra:

«La partita contro San Giovanni, pur essendo terminata con una sconfitta, ha lasciato diversi segnali positivi. Nonostante affrontassimo una squadra molto forte, non abbiamo mai mollato e siamo rimaste sempre in partita. C’è dispiacere per il finale, ma anche consapevolezza dei passi avanti fatti.

La prossima sfida sarà contro Giussano, una squadra che ama correre il campo e cerca spesso conclusioni nei primi 10 secondi dell’azione. Quando non trovano il canestro in transizione, si affidano molto alle loro lunghe, che grazie alla fisicità sanno essere molto efficaci vicino al ferro.

Noi però siamo pronte: ci stiamo allenando bene e continuiamo a lavorare per migliorarci giorno dopo giorno. Contro Giussano dovremo limitare i loro punti di forza e giocare insieme, come abbiamo dimostrato di saper fare anche nell’ultima partita».

Il Jolly Libertas è dunque pronto a dare battaglia in un match che potrebbe segnare una svolta nella corsa salvezza e nella crescita del gruppo amaranto.

