Serie A2. Fortitudo-Libertas 16-2 (4′)

La Libertas torna nel tempio del basket dopo una vita. Alle 18 al PalaDozza di Piazzale Manfredi Azzarita, a Bologna (arbitri Caforio, Giunta e Picchi) gli Amaranto se la vedranno con la Fortitudo reduce da una settimana movimentata

La Libertas torna nel tempio del basket dopo una vita. Alle 18 al PalaDozza di Piazzale Manfredi Azzarita, a Bologna (arbitri Caforio, Giunta e Picchi) gli Amaranto se la vedranno con la Fortitudo reduce da una settimana movimentata. Dopo le dimissioni del presidente Tedeschi (rientrate per volere dei soci della Sporting Fortitudo Holding) e l’esonero di Cagnardi (per lui 0-4 nelle ultime uscite), alla guifa della F è tornato Attilio Caja che l’anno scorso l’ha guidata a un passo dalla promozione in A1 prima di essere licenziato per giusta causa. Licenziamento che il coach ha impugnato portando in tribunale la società. Adesso però è pace fatta, per il bene della squadra che sta attraversando un momento delicato. Gli infortuni di Cusin, Aradori e ora di Sabatini si fanno sentire e nonostante il talento di Freeman e Gabriel, i Felsinei sono andati in sofferenza. Adesso però aspettano la Libertas per ripartire. Gli Amaranto sono in fiducia dopo le due ottime prestazioni con Pesaro e Rimini e vogliono vendere cara la pelle. I due ex di turno (Banks e Italiano) sono motivatissimi e il resto del gruppo, compreso Luca Tozzi (finalmente in gruppo dopo essere stato ai box a causa del mal di schiena) è pronto a dar battaglia sul prestigioso parquet bolognese.

Al seguito della Libertas ci saranno tantissimi tifosi e questo conferma l’importanza e il fascino assoluto di questa trasferta

