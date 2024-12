Serie A2. Orzinuovi-Libertas 51-38 (21′)

Ultima trasferta del 2024 per la Libertas che sale ad Orzinuovi in cerca di un blitz che cambierebbe il volto della classifica degli Amaranto. Una vittoria al PalaBertocchi darebbe continuità al successo di domenica scorsa contro Udine. La squadra di Andreazza troverà un avversario assai motivato perché accoglierà per la prima volta davanti al proprio pubblico il nuovo acquisto Jazz Johnson, la guardia appena prelevata a Rieti e che ha preso il posto di Gabe Devoe, ingaggiato da Cento. Johnson, eletto l’anno scorso MVP della serie A2, quest’anno ha già incontrato due volte la LL ed i precedenti non sto incoraggianti. A settembre in amichevole segnò 26 punti. Un mese più tardi, in campionato, 15 con 5/7 dal campo. L’obiettivo primario, quindi, è limitarlo. Orzinuovi però è squadra di alto rango. Il pacchetto di esterni (Pepe su tutti) è di tutto rispetto. Luca Vencato, come lo ha definito coach Andreazza, è il metronomo dei bresciani (7 assist di media a partita). Sotto canestro massima attenzione a Moretti e a Jarvis Williams, centro che tira benissimo anche da 3 (41%).

In casa Libertas ci sono fondate speranze di vedere in campo Nazzareno Italiano che in settimana si è sottoposto a robuste sedute di fisioterapia dopo il fastidio muscolare occorso domenica scorsa. In campo ci sarà anche Fantoni che indosserà una maschera protettiva in fibra di carbonio per preservarlo da eventuali colpi al volto dopo la frattura composta delle ossa nasali rimediata domenica.

Palla a due alle 18 al PalaBertocchi. Arbitri Bartoli, Di Martino e Castellano.

Queste le dichiarazioni di Coach Andreazza e del Ds Gianluca Mannucchi

Così il Coach: “Affrontiamo una squadra che ha appena cambiato un americano. Al posto di Gabe Devoe ha preso Jazz Johnson, un giocatore che conosciamo bene, perché ci ha fatto molto male quando era a Rieti in questa stessa stagione. Hanno in Luca Vencato il loro metronomo. È il giocatore che detta i ritmi. È fortissimo a innescare i compagni, ha la grandissima capacità di trovare sempre l’uomo libero, per cui dovremo sicuramente limitare le sue folate. Dovremo costringerli a giocare a metà campo. Orzinuovi ha un potenziale offensivo importante, con tante guardie tiratrici. Pepe non ha bisogno di presentazioni in questa categoria. E poi ha lunghi molto dinamici e funzionali al gioco di coach Ciani. Noi per contro dobbiamo dare continuità alle nostre tre settimane di allenamento, nelle quali la squadra è cresciuta molto. Veniamo da una grande prestazione contro Udine. Per alcuni aspetti questa partita sarà simile, per altri leggermente diversa, ma la consistenza nel corso della partita diventa un’arma fondamentale, soprattutto quando si gioca in trasferta”. Questo invece il pensiero di Mannucchi: “Il morale è alto, l’atmosfera è buona. Confidiamo di disputare una buona gara, consci ovviamente di andare a giocare in casa di una delle formazioni più interessanti e performanti di questo inizio di stagione, guidata da un grande coach come Ciani, che ricordo anche qui a Livorno, dove ha allenato una ventina di anni fa. Sarà importantissimo il duello tra Jazz Johnson e Banks, che si sono già sfidati a Rieti due mesi fa. Ma oggi Banks è un altro rispetto a quella sfortunata gara”.

