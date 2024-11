Serie A2. Libertas-Rimini 74-78. Gli Amaranto fanno tremare la capolista

Partita vietata ai deboli di cuore. La Libertas ci crede fino alla fine trascinata da un grande Hooker con 24 punti e dalle bombe di Filloy. Ma non basta. Gli ospiti sono più lucidi nel finale

Rimini ha perso una sola volta. In casa. Di un punto. Con Cividale. Per un canestro da tre punti segnato praticamente sulla sirena da Redivo. Per il resto la squadra del livornesissimo ‘Sandrokan’ Dell’Agnello ha fatto percorso netto: 10 successi su 10. Posso bastare questi dati per descrivere alla perfezione la difficoltà della partita a cui va incontro la Libertas Livorno 1947 (palla a due al PalaMacchia alle 18, arbitri Pazzaglia, Bartolini e Rezzoagli).

Si inizia in salita con gli amaranto che fanno fatica a trovare la via del canestro e con Rimini che tenta una mini fuga dopo 4 minuti sopra per 4 a 9. Poi due palloni recuperati da Italiano e Hooker riportano la squadra sull’8-9 metà primo quarto. Rimini riscappa e Hooker riprende: bomba e nono punto segnato per il 13 a 16. Rimini è forte. E quando può traccia il solco. La Libertas però è brava a rimanere agganciata alla partita. Fino primo quarto sul 19 a 25.

Secondo quarto che si apre nel segno di Filloy: tripla del -3: 22-25. Prima Buca dai liberi poi Hooker che recupera un pallone impossibile e va ad appoggiare riportano la situazione in parità: 25-25 dopo 2 minuti di gioco. La partita va punto a punto con qualche incertezza arbitrale che condiziona l’andamento del gioco non di certo a favore dei padroni di casa. Hooker tiene a galla la baracca supportato da qualche bella giocata di Banks. Si va all’intervallo sul punteggio di 33 a 39 per i romagnoli. Partita stupenda.

Terzo quarto in cui la Libertas prova a rimanere incollata agli avversari e ci riesce per buona parte del tempo limitando il passivo tra il -4 e il -6. Poi a 2:38 dal termine è Tommasini che mette la bomba del +9 44-53. Con un assist-cioccolatino di Filloy per Hooker la Libertas si porta sul -5: 50 a 55 quando mancano pochi secondi al termine del quarto. Si va all’ultimo giro sul punteggio di 50 a 57.

Ultimo quarto vietato ai deboli di cuore. Hooker continua sul solco del bel basket, Filloy con due bombe di fila tiene agganciata la Libertas alla capolista e suona il corno. Il PalaMacchia ci crede. Anche un Dio Re può sanguinare. Ma Rimini è più lucida nel finale. La bomba di Italiano del possibile sorpasso si infrange sul ferro. Gli ospiti non perdonano: 74 a 78 è il punteggio finale. Testa altissima

