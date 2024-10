Serie A2. Real Sebastiani Rieti-Libertas 97-78. Amaranto a picco

FOTO NOVI

Amaranto a picco sul parquet della corazzata Rieti. Fantoni e compagni mai in partita con i padroni di casa che hanno tenuto il pallino del gioco in mano sin dai primi minuti annientando Banks oggi zero punti da lui. Tra i labronici bene Hooker con 15 punti e 6 rimbalzi

