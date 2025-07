Serie B 2025/26, la Pielle conosce le rivali: ecco il Girone B

È ufficiale: la Pielle Livorno conosce le avversarie del prossimo campionato di Serie B Nazionale 2025/26.

Il Consiglio Federale della FIP, con il parere favorevole della Lega Nazionale Pallacanestro e della Commissione Impianti Sportivi, ha definito l’organico della stagione. I biancoblu sono stati inseriti nel Girone B, composto da 19 squadre distribuite in sei regioni italiane.

Un girone che promette sfide di alto livello, rivalità storiche e trasferte impegnative, con una marcata presenza toscana ma anche club provenienti dal Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Marche e Umbria.

Tra le avversarie della Pielle spiccano i derby con Solbat Golfo Piombino e Consorzio Leonardo Dany Quarrata, ma anche sfide di grande fascino contro piazze importanti come Virtus Roma 1960, Luiss Roma, Juvecaserta, San Severo e Ferrara.

Le squadre del Girone B:

Pielle Livorno

Solbat Golfo Piombino

Consorzio Leonardo Dany Quarrata

Umana San Giobbe Chiusi

Virtus Imola

UP Andrea Costa Imola

Adamant Ferrara

OraSì Ravenna

Raggisolaris Faenza

Loreto Basket Pesaro

Ristopro Fabriano

General Contractor Jesi

Allianz Pazienza San Severo

Virtus GVM

Luiss Roma

Benacquista Assicurazioni Latina

PSA Basket Sant’Antimo

Paperdi Juvecaserta 2021

Power Basket Nocera

La Serie B Nazionale, rinforzata nel format e nella competitività, rappresenta un banco di prova cruciale per il progetto Pielle. L’obiettivo è chiaro: confermarsi tra le grandi della categoria e puntare a un campionato da protagonista. I tifosi biancoblù sono pronti a seguire la squadra in giro per l’Italia, con l’entusiasmo di sempre.

Ecco le partecipanti al girone A

Squadre partecipanti al Girone A 2025/26:

SAE Scientifica –

TAV Treviglio Brianza Basket

Elachem Vigevano 1955

Paffoni Fulgor Omegna

Novipiù Monferrato Basket

UCC Assigeco Piacenza

Bakery Basket Piacenza

Fiorenzuola Bees

Foppiani Fulgor Fidenza

La T Tecnica Gema Montecatini

Fabo Herons Montecatini

Logiman Orzinuovi

Rucker San Vendemiano

LuxArm Lumezzane

Rimadesio Desio

Pallacanestro Vicenza 2012

Infodrive Capo d’Orlando

Siaz Basket Piazza Armerina

Moncada Energy Agrigento

