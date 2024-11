Serie B. Toscana Legno-San Severo 67-51. La Pielle torna a sorridere

La compagine pugliese, reduce dalla bella vittoria nell’infrasettimanale contro Latina, si presenterà a Livorno sulle ali dell’entusiasmo e con un roster molto profondo

Terza sfida in 7 giorni per la Toscana Legno Pielle Livorno che oggi affronterà sul parquet del Pala Macchia la Cestistica San Severo. La compagine pugliese, reduce dalla bella vittoria nell’infrasettimanale contro Latina, si presenterà a Livorno sulle ali dell’entusiasmo e con un roster molto profondo, basti pensare che nessuno degli elementi a disposizione di coach Massimo Bernardi è impiegato oltre i 30 minuti a partita. In casa Pielle tornerà a disposizione Mattia Venucci, munito di maschera per proteggere il setto nasale infortunato (e prontamente riallineato la sera stessa in ospedale) la scorsa domenica nel match contro la Virtus Roma.

Inizio sprint della Pielle che dopo 2 minuti e mezzo si porta sul 7-0 grazie ad un inizio gagliardo. San Severo si sblocca solo dopo 3 minuti con una conclusione da 2 di Abati Toure. Applausi per Venucci che entra in campo con la maschera protettiva dopo l’infortunio al naso subito con la Virtus Roma. San Severo non ci sta e prova a reagire e a 2 e mezzo dalla fine primo quarto si riporta sul 12 a 9. La Pielle però tiene a bada il tentativo di rimonta e chiude la frazione sul 19 a 12 senza troppi patemi d’animo.

Seconda frazione in cui San Severo spinge sull’acceleratore e riesce a mettere anche il muso avanti dopo 4 minuti portandosi sul 22-23. Poi Leonzio ricaccia via i fantasmi con una tripla. Ma è ancora dall’arco che gli ospiti si fanno sentire e Moffa pareggia i conti sul 28-28 a metà quarto. Poi riallunga la Pielle grazie anche a una grande prova di Vedovato (10 punti fin qua per il lungo Pielle) applaudito dalla Sud, e del solito Bonacini. La Pielle sta mostrando la bella faccia a cui il suo pubblico è abituato. Si va all’intervallo sul 40 a 30 per i biancoblu.

Terzo quarto che si apre nel segno Pielle. I padroni di casa vanno sul massimo vantaggio dopo 4′ sul 44 a 31. Punteggio basso in questa frazione con 4 punti segnati da una parte e uno solo dall’altra dopo 6 minuti e 20 di gioco. Poi ci pensa Bonacini con una tripla a smuovere le acque: 49 a 31. La Pielle prende il largo. Ancora Bonacini da tre! 54-33. Finisce sul punteggio di 54-42 il terzo quarto con un ritorno di fiamma di San Severo.

Ultima frazione dove ancora un super Bonacini prende per mano i suoi a suon di triple. La Pielle conduce e mantiene la distanza di sicurezza da San Severo che in attacco non brilla certo per vena realizzativa (14/40 da 2 e 3/17 da 3 al 34′).

