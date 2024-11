Serie B, Toscana Legno-San Severo 67-51. La Pielle torna a sorridere

FOTO NOVI

La Pielle torna a guadagnarsi due punti davanti al suo pubblico (tiepido rispetto agli standard biancoblu) in un match mai davvero in discussione. Adesso due difficilissime trasferte: la prima in infrasettimanale (giovedì 14 novembre) a Rieti. La seconda, domenica 17, a Caserta

di Giacomo Niccolini

La Toscana Legno Pielle doveva tornare a vincere. In ogni modo, anche mostrando una faccia non bella ma efficace. Doveva scrollarsi di dosso la figuraccia della Virtus Roma e la vittoria sfiorata, nonostante tutto, a Lucca contro Montecatini (clicca qui per conslutare il tabellino finale del match). Doveva tornare a riagguantare due punti e l’occasione arrivava con questo match più che abbordabile contro San Severo. Impatto giusto, mentalità da chi sa che deve azzannare subito il match senza compromessi. E così è stato. Inizio sprint della Pielle che dopo 2 minuti e mezzo si porta sul 7-0 grazie ad un inizio gagliardo. San Severo si sblocca solo dopo 3 minuti con una conclusione da 2 di Abati Toure. Applausi per Venucci che rientra in campo con la maschera protettiva dopo l’infortunio al naso subito con la Virtus Roma. San Severo non ci sta e prova a reagire e a 2 e mezzo dalla fine primo quarto si riporta sul 12 a 9. La Pielle però tiene a bada il tentativo di rimonta e chiude la frazione sul 19 a 12 senza troppi patemi d’animo.

Seconda frazione in cui San Severo spinge sull’acceleratore e riesce a mettere anche il muso avanti dopo 4 minuti portandosi sul 22-23. Poi Leonzio ricaccia via i fantasmi con una tripla. Ma è ancora dall’arco che gli ospiti si fanno sentire e Moffa pareggia i conti sul 28-28 a metà quarto. Poi riallunga la Pielle grazie anche a una grande prova di Vedovato (che chiuderà la gara con 14 punti e 12 rimbalzi) applaudito dalla Sud, e del solito Bonacini. La Pielle mostra i denti e il pubblico, stasera più tiepido rispetto al calore caraibico biancoblu, apprezza. Si va all’intervallo sul 40 a 30 per i biancoblu.

Terzo quarto che si apre nel segno Pielle ma che per oltre 4 minuti non mostra un grande basket: anzi. Punteggio basso in questa frazione con 4 punti segnati da una parte e uno solo dall’altra dopo 6 minuti e 20 di gioco. Poi ci pensa Bonacini con una tripla a smuovere le acque: 49 a 31. La Pielle prende il largo. Ancora Bonacini da tre! 54-33. Finisce sul punteggio di 54-42 il terzo quarto con un ritorno di fiamma di San Severo tenuto però a bada dai padroni di casa. Ultima frazione infatti dove ancora un super Bonacini prende per mano i suoi a suon di triple. La Pielle conduce e mantiene la distanza di sicurezza da San Severo che in attacco non brilla certo per vena realizzativa (14/40 da 2 e 3/17 da 3 al 34′). Il match si incanala sul binario del porto della tranquillità. Campanella si prende i due punti scaccia crisi e guarda avanti. Ora due difficilissime trasferte: la prima in infrasettimanale (giovedì 14 novembre) a Rieti. La seconda, domenica 17, a Caserta.

Condividi:

Riproduzione riservata ©