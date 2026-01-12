Settima “spilla” per Sangue Biancoazzurro: la Curva Sud torna a donare al centro trasfusionale

Una ventina di tifosi biancoazzurri lunedì 12 gennaio hanno partecipato al settimo appuntamento dell’iniziativa solidale promossa da Rebels Pielle Curva Sud e RebelsGirls: nuove adesioni e un messaggio chiaro, il sangue serve sempre

La settima spilla, quella che a ogni appuntamento viene consegnata simbolicamente a chi dona, è tornata a brillare al centro trasfusionale di Livorno. Lunedì 12 gennaio una ventina di cuori biancoazzurri si sono presentati per il settimo appuntamento di “Sangue Biancoazzurro”, iniziativa sociale portata avanti da Rebels Pielle Curva Sud e RebelsGirls Pielle.

Il numero dei partecipanti poteva essere anche più alto, ma gli strascichi dell’influenza che ha accompagnato le festività natalizie hanno frenato diverse presenze. Nonostante questo, il bilancio è più che positivo, soprattutto per l’ottima partecipazione di nuovi donatori e nuove donatrici.

È proprio questo, infatti, l’obiettivo principale dell’iniziativa: sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue e spingere a farsi avanti chi non ha mai compiuto questo gesto semplice ma fondamentale per gli altri. Un gesto che, in molti casi, può davvero fare la differenza e salvare una vita.

“Di sangue c’è sempre bisogno”, ribadiscono gli organizzatori, che già guardano al prossimo appuntamento con la speranza di vedere ancora più volti nuovi pronti a mettersi in gioco.

Un ringraziamento va a tutti i presenti, a chi ha contribuito condividendo e diffondendo l’iniziativa, all’Avis Comunale Livorno – Associazione Volontari Italiani Sangue OdV per il supporto, e a tutto il personale del centro trasfusionale, medici e infermieri, per la disponibilità, la gentilezza e la pazienza dimostrate ancora una volta.

