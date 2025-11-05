Settimana d’oro per l’Accademia dello Sport Livorno Karate tra medaglie e qualificazioni

Tre medaglie internazionali a Cipro e cinque podi alle qualifiche regionali: l’Accademia dello Sport Livorno conferma il suo eccellente momento di forma.

Settimana intensa ma ricca di soddisfazioni per l’Accademia dello Sport Livorno, settore karate, impegnata su due fronti di rilievo: la qualificazione regionale per le finali del Campionato Italiano Juniores Fijlkam e il Campionato Europeo Piccoli Stati SSEKF disputato a Larnaca (Cipro), gara internazionale che ha visto la partecipazione dei piccoli stati d’Europa — Montenegro, Islanda, San Marino, Cipro, Malta, Andorra, Monaco, Liechtenstein e Lussemburgo.

Dall’isola di Cipro sono arrivate tre preziose medaglie: un argento e due bronzi.

Leonardo Magnelli, nella categoria Under 14 +55 kg, ha conquistato la medaglia d’argento dopo una finale combattuta fino agli ultimi secondi, persa di misura dopo essere stato in vantaggio per gran parte dell’incontro.

Emanuele Magnelli, impegnato nella categoria Under 21 +84 kg, ha centrato la medaglia di bronzo, risultato che ha poi bissato anche nella categoria Seniores +84 kg, al termine di quattro incontri condotti con grande lucidità.

I due atleti labronici erano convocati in rappresentanza della Rappresentativa di San Marino, accompagnati dal tecnico Alessio Magnelli.

Ottimi risultati anche sul fronte regionale, dove si sono disputate le qualifiche per i Campionati Italiani Junior Fijlkam: una gara “dentro o fuori” che ha visto tutti e cinque gli atleti dell’Accademia salire sul podio, con tre qualificazioni alle finali nazionali in programma al Centro Fijlkam di Ostia – Palapellicone nel weekend del 22 e 23 novembre.

Su tutti brilla Nicolas Pietroni, protagonista di una gara impeccabile: tre vittorie consecutive e una splendida medaglia d’oro nella categoria -55 kg.

Francesco Navacchi, autore di quattro incontri di grande intensità, ha conquistato il bronzo nei -68 kg, così come Daniele Cicorelli nei -76 kg e Robert Bejan nei -50 kg, entrambi dopo tre incontri combattuti.

Greta Gigliucci, invece, ha chiuso con una buona prova dopo due incontri nella propria categoria.

I ragazzi erano accompagnati per l’occasione dal tecnico Carmelo Triglia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©