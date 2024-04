A Porta a Mare il Villaggio della Settimana Velica Internazionale al via da sabato 20 aprile

Dal 20 al 28 aprile torna la Settimana Velica Internazionale Accademia Navale Città di Livorno: 800 regatanti, 34 nazioni e 11 campi di gara. Il velista di fama mondiale Giovanni Soldini darà il via alla Regata dell’Accademia Navale. La grande novità di quest'anno è rappresentata dal Villaggio velico negli spazi interni e esterni delle Officine Storiche di Porta a Mare grazie alla collaborazione tra Fondazione Lem e Igd. Tra le iniziative collaterali l’Aula Mobile della Polizia Municipale dedicata ai bambini, un contest musicale, un programma artistico musicale e le visite in porto organizzate dalla AdSP. Tra le novità sportive le barche alturiere stazzate competeranno nella prima edizione del Trofeo Chica Loca

Dal 20 al 28 aprile torna la Settimana Velica Internazionale Accademia Navale-Città di Livorno. Organizzato in collaborazione con i Circoli velici, l’evento vedrà come di consueto la presenza di un villaggio velico. La novità di quest’anno è che verrà allestito nelle Officine Storiche di Porta a Mare grazie alla collaborazione tra la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea e il Gruppo IGD, proprietario dell’area, offrendo ai regatanti che arrivano da fuori Livorno accoglienza e servizi ottimali per favorire la socializzazione e il giusto intrattenimento a margine delle competizioni.

Lo sport

La SVI24 si sviluppa lungo il litorale livornese e prevede una grande varietà di regate. Fra le classi presenti si sfideranno barche d’altura, optimist e star; le classi tridente 16 e o’pen skiff disputeranno gare valide per il campionato italiano di classe, mentre j24, flying junior, fireball, wing foil e le classi paraolimpiche hansa 303/mr 2.4 e martin 16 si confronteranno in regate di rango nazionale. Tra le novità di quest’anno le barche alturiere stazzate competeranno nella prima edizione del Trofeo Chica Loca, mentre le star si contenderanno il Trofeo Ammiraglio Agostino Straulino, in occasione del ventennale dalla scomparsa del leggendario velista italiano, medaglia d’oro della vela olimpica. Subito dopo la regata, il 20 aprile, l’Accademia Navale ospiterà una conferenza storica dedicata a lui e alla classe star, tenuta dallo scrittore Giuliano Gallo e dal velista Enrico Chieffi. Anche quest’anno, gli equipaggi alturieri più avventurosi, si sfideranno nella Regata dell’Accademia Navale – RAN 630, alla sua settima edizione, organizzata in collaborazione con lo Yacht Club di Livorno e inserita nel campionato italiano offshore con il massimo coefficiente. Si tratta di una prova marinaresca impegnativa, 630 miglia su un percorso vincolato solo dalle scelte tattiche in funzione delle condizioni meteo, con partenza serale stabilita il 24 aprile, in occasione del plenilunio e con passaggi obbligati alle boe di Porto Cervo e Capri. La cerimonia di partenza, che vedrà la partecipazione di Giovanni Soldini – navigatore solitario e regatante di fama mondiale – si svolgerà a bordo di una Fregata della Marina militare, che darà il via alla competizione con un colpo di cannone. Nell’edizione 2024 non mancherà, inoltre, la tradizionale Naval Academies Regatta (NAR), alla quale parteciperanno, a bordo dei Tridente 16, i cadetti di ben 34 Accademie Militari (Allegato 1) provenienti da 4 continenti. Le dieci adesioni in più registrate in questa edizione rispetto alla precedente sono il frutto dell’impegno del mantenimento di interazioni in ambito internazionale. La competizione, occasione unica per uno scambio culturale tra le marine dei vari Stati partecipanti e gli ufficiali dell’Accademia navale di Livorno, quest’anno è tappa nazionale del campionato di classe, aprendo le porte anche agli equipaggi civili.

Le dichiarazioni

“La manifestazione rappresenta una grande celebrazione dell’arte della navigazione a vela – commenta il comandante dell’Accademia Navale Lorenzano Di Renzo – e un esempio di collaborazione interistituzionale grazie ad una sinergia stabilita negli anni tra Accademia Navale, Comune di Livorno e Circoli velici livornesi. Un modo per unire energie e talenti del territorio e per dare risalto ad una tradizione storica, culturale, diffusa e capillare della navigazione. Siamo arrivati a ben 34 nazioni coinvolte e 800 regatanti che ci aspettiamo di ospitare”. “La valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Livorno – aggiunge l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – attraverso le tradizioni remiere e a vela deve essere una prerogativa di una città portuale. Un aspetto reso possibile grazie a tutti coloro che, come l’Accademia Navale o i circoli velici, supportano l’amministrazione comunale”. La parola passa poi al presidente dei Circoli velici Andrea Mazzoni: “La SVI è una regata diffusa e inclusiva, con ben 11 campi gara che permette a tutti di partecipare: dai ragazzini ai veterani, alle persone con disabilità”.

Le attività collaterali



L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha dato il proprio prezioso apporto alla riuscita della manifestazione. Organizzerà, infatti, delle visite in porto nell’ambito del programma organizzato per la Giornata Europea del Mare. Le visite sono previste il 21 aprile alle 11.00 e alle 15.30, il 24 aprile alle 15.30 e il 28 aprile 11.00 e 15.30. Info: [email protected]. Partenza minimo 15 partecipanti. Ritrovo per le partenze di fronte al circolo Astra. Nei dieci giorni della Settimana Velica un Punto informazioni turistiche dello IAT sarà presente in Galleria. Previste inoltre visite all’Accademia Navale e al Faro, esposizione di auto storiche e passeggiata cicloturistica sul lungomare. Per le scuole elementari sarà presente l’Aula Mobile della polizia municipale. I bambini saranno coinvolti da due agenti educatori in attività di formazione alla legalità con percorsi pedonali e la visione di slides sulla sicurezza stradale e il rispetto delle buone regole. Su idea di Fondazione Lem e organizzazione dell’assessorato educazione e scuola il 22, 23 e 24 aprile dalle 9.20 alle 11.20 e dalle 14.00 alle 16.00, classi delle scuole elementari coinvolte dai Servizi educativi scolastici visiteranno il Villaggio di Porta a Mare e parteciperanno ad attività ad hoc ideate e gestite da personale della Marina Militare e dei Circoli Velici. Inoltre, Fondazione Goldoni e Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno hanno curato, come già gli scorsi anni, uno speciale evento rivolto alle scuole superiori: il Festival Villaggio Velico della Musica: un contest di coinvolgimento di orchestre e band emergenti abbastanza coraggiose da decidere di salire sul palco del Villaggio SVI 2024. Di seguito gli appuntamenti previsti per il contest:



Sabato 20 aprile ore 18.00.00 Giulia e Ginevra

Domenica 21 aprile, ore 17.00.00 Steenfies

Martedì 23 aprile, ore 16.00.00 Orchestra Benci-Borsi, ore 17.00.00 Orchestra I.C. Micali

Sabato 27 aprile ore 16.00.00 M2L, ore 17.00.00 Antonio McFly Morelli

Domenica 28 aprile ore 16.00.00 Fabbricato 9, ore 17.00.00 Maya’s Veil

Infine, ma non meno importante, tutti i giorni dalle 19.00 alle 21.00 e, nei giorni 20 e 27 aprile, fino alle 23.00 è previsto un programma artistico musicale organizzato da Fondazione LEM. Di seguito il programma delle iniziative.

Sabato 20/04 ore 19-23 / Damiano Sardi & Sax Live Music

Domenica 21/04 ore 19-21 / “Alleria, New York-Napoli” Piero Frassi, Andrea Beninati, Emanuele Marsico – Live Music

Lunedì 22/04 ore 19-21 / Lapàrd & Valerio Dentone Live Music

Martedì 23/04 ore 19-21 / Rebel & Nick Live Music

Mercoledì 24/04 ore 19-21 / Dj Set Dj: Andrea Nico, Voice: Silvia Spagnoli

Giovedì 25/04 ore 19-21 / Luca Guidi & Giulia Pratelli Acoustic Duo

Venerdì 26/04 ore 19-21 / Teresa Rotondo Trio Live Music

Sabato 27/04 ore 19-23 / Dj Set Dj – V

Domenica 28/04 ore 19-21 / “Dalla piazza a 12.000 lune” Alex Mastromarino Trio

Nelle due serate del 20 e del 27 aprile sono previste altrettante cene per i regatanti sempre all’intero degli spazi di Porta a Mare.

