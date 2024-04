Il programma di mercoledì 24 aprile al Villaggio velico

Dalle 19.00 alle 21.00 Dj Set con Dj Andrea Nico, Voice Silvia Spagnoli per ripercorrere i più grandi successi di tutti i tempi da ballare nel nuovo complesso di Porta a Mare

Grazie alla collaborazione tra la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea e il Gruppo IGD, proprietario delle Officine storiche di Porta a Mare, da sabato queste accolgono il Villaggio della settimana velica 2024 che si presenta come un’area aggregativa, culturale e di intrattenimento di grande impatto rivolta a equipaggi, cittadini e turisti e con un importante sbocco al mare attraverso l’affaccio sulla Darsena Nuova. Tutti i giorni dalle 19.00 alle 21.00 e sabato 27 fino alle 23.00, è previsto un programma artistico musicale organizzato da Fondazione LEM. Mercoledì 24, dalle 19.00 alle 21.00, Dj Set con Dj Andrea Nico, Voice Silvia Spagnoli per ripercorrere i più grandi successi di tutti i tempi da ballare nel nuovo complesso di Porta a Mare. Su ideazione di Fondazione LEM e organizzazione dell’Assessorato educazione e scuola al mattino dalle 9.20 alle 11.20 e al pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00, classi delle scuole elementari coinvolte dai Servizi educativi scolastici visiteranno il Villaggio SVI di Porta a Mare e parteciperanno ad attività ad hoc ideate e gestite da personale della Marina Militare e dei Circoli Velici. Verranno proposte loro attività di sperimentazione dell’arte marinaresca dei nodi e la possibilità di salire su simulatori Optimist e a bordo di alcune imbarcazioni presenti nello specchio d’acqua della Darsena Nuova. In contemporanea alle attività ludico-didattiche per le scuole elementari sarà presente l’Aula Mobile della Polizia Municipale di Livorno. I bambini saranno coinvolti da due agenti educatori in attività di formazione alla legalità con percorsi pedonali e la visione di slides sulla sicurezza stradale e il rispetto delle buone regole.

La Fondazione Goldoni e l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno hanno curato, come già gli scorsi anni, uno speciale evento rivolto alle scuole superiori: il Festival Villaggio Velico della Musica – edizione 2024: un contest di coinvolgimento di orchestre e band emergenti abbastanza coraggiose da decidere di salire sul palco del Villaggio SVI 2024.

Anche l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha dato il proprio prezioso apporto alla riuscita della manifestazione. Organizzerà, infatti, delle visite in porto nell’ambito del programma organizzato per l’Italian Port Days 2024. Le visite ancora disponibili sono previste il 24 aprile alle 15.30 e il 28 aprile 11.00 e 15.30. Info: [email protected]. Partenza minimo 15 partecipanti. Ritrovo per le partenze di fronte al circolo Astra.

Nei nove giorni della Settimana Velica un Punto informazioni turistiche dello IAT è presente in Galleria.

