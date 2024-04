Sabato 20 aprile l’inaugurazione del Villaggio della Settimana Velica Internazionale

Il taglio del nastro avverrà alla presenza di autorità civili e militari e sarà salutato dalla Fanfara dell’Accademia Navale e dal lancio di due paracadutisti che atterreranno al centro della Darsena Nuova. Tutti i giorni dalle 19.00 alle 21.00 e, nei giorni di domani 20 aprile e di sabato 27, fino alle 23.00, è previsto un programma artistico musicale organizzato da Fondazione LEM. Sabato alle 19.00 sarà di scena Damiano Sardi & Sax

Si inaugura sabato 20 aprile alle 17.00, all’interno delle Officine Storiche di Porta a Mare a Livorno, il Villaggio della Settimana Velica Internazionale 2024 organizzato da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea con la collaborazione del Gruppo IGD. Il taglio del nastro avverrà alla presenza di autorità civili e militari e sarà salutato dalla Fanfara dell’Accademia Navale e dal lancio di due paracadutisti che atterreranno al centro della Darsena Nuova. Tutti i giorni dalle 19.00 alle 21.00 e, nei giorni di domani 20 aprile e di sabato 27, fino alle 23.00, è previsto un programma artistico musicale organizzato da Fondazione LEM. Dalle 19.00 sarà di scena Damiano Sardi & Sax. Damiano Sardi, classe 1989, è un cantante e musicista toscano. All’attivo numerose esperienze come cantante e intrattenitore in locali italiani, resort nazionali e internazionali, e partecipazioni in trasmissioni Rai e Mediaset.

La Fondazione Goldoni e l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno hanno curato, come già gli scorsi anni, uno speciale evento rivolto alle scuole superiori: il Festival Villaggio Velico della Musica – edizione 2024: un contest di coinvolgimento di orchestre e band emergenti abbastanza coraggiose da decidere di salire sul palco del Villaggio SVI 2024. Sabato 20 aprile ore 18.00.00, si esibiranno Giulia e Ginevra. Prevista una cena per i regatanti organizzata da Fondazione LEM in collaborazione con i Circoli velici ed offerta dal Consorzio Porta a Mare all’interno delle Ex Officine storiche. L’evento è aperto alla cittadinanza.

Per Fondazione LEM nel 2022 e 2023 la scommessa era stata di recuperare e rilanciare quella che negli anni era diventata una tradizionale presenza durante i giorni di regate. E proprio per dargli nuova visibilità, la collocazione del Villaggio si era rinnovata, trovando posto nella cornice della Terrazza Mascagni. Il 2024 ha portato con sé la novità assoluta della sua collocazione nelle aree interne ed esterne di Porta a Mare. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione LEM e il Gruppo IGD, proprietario dell’area, questa nuova fantastica location si presenta come un’area aggregativa, culturale e di intrattenimento di grande impatto rivolta a equipaggi, cittadini e turisti e con un importante sbocco al mare attraverso l’affaccio sulla Darsena Nuova. Nei dieci giorni dell’evento, all’interno e all’esterno dell’area delle Officine storiche si alterneranno proposte di carattere ludico-didattico, promozionale, sportivo, conviviale dislocate in aree differenziate. Si andrà dall’intrattenimento musicale, alle premiazioni, dal coinvolgimento delle scuole, alle conferenze a tema, alle presentazioni di libri. Anche l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha dato il proprio prezioso apporto alla riuscita della manifestazione. Organizzerà, infatti, delle visite in porto nell’ambito del programma organizzato per l’Italian Port Days 2024. Le visite sono previste il 21 aprile alle 11.00 e alle 15.30, il 24 aprile alle 15.30 e il 28 aprile 11.00 e 15.30. Info: [email protected]. Partenza minimo 15 partecipanti. Ritrovo per le partenze di fronte al circolo Astra. Su ideazione di Fondazione LEM e organizzazione dell’Assessorato educazione e scuola nei giorni 22, 23 e 24 aprile al mattino dalle 9.20 alle 11.20 e al pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00, classi delle scuole elementari coinvolte dai Servizi educativi scolastici visiteranno il Villaggio SVI di Porta a Mare e parteciperanno ad attività ad hoc ideate e gestite da personale della Marina Militare e dei Circoli Velici. Verranno proposte loro attività di sperimentazione dell’arte marinaresca dei nodi e la possibilità di salire su simulatori Optimist e a bordo di alcune imbarcazioni presenti nello specchio d’acqua della Darsena Nuova. In contemporanea alle attività ludico-didattiche per le scuole elementari sarà presente l’Aula Mobile della Polizia Municipale di Livorno. I bambini saranno coinvolti da due agenti educatori in attività di formazione alla legalità con percorsi pedonali e la visione di slides sulla sicurezza stradale e il rispetto delle buone regole. Nei dieci giorni della Settimana Velica un Punto informazioni turistiche dello IAT sarà presente in Galleria.

Condividi:

Riproduzione riservata ©