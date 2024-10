Siena – Us Livorno 1915 1-2. Amaranto corsari al Franchi grazie a Rossetti e Dionisi!

Gran partita di Luci e compagni che tornano a casa con i tre punti in saccoccia grazie ai centri dei due attaccanti. Inutile il momentaneo pareggio di Ricchi. Bellini Mvp, i marcatori decisivi quando serve. Positivo Arcuri, ottima prova anche di Risaliti

di Lorenzo Evola

L’ennesimo timbro di Dionisi nel finale regala la vittoria agli amaranto. Gli uomini di Indiani espugnano il Franchi grazie al rigore dell’ex Ternana a cinque minuti dalla fine dopo che Ricchi aveva risposto (sempre nella ripresa) al vantaggio siglato da Rossetti allo scadere della prima frazione. Gran prova di forza dei labronici, cinici, coriacei e semplicemente più determinati a portarsi a casa l’intera posta in palio. Tre punti che valgono doppio per un Livorno (in testa a +3 proprio dai bianconeri) che dopo tanto, troppo tempo torna a respirare aria di alta classifica. Il campionato avrà ancora molto dire, ma ciò che fa ben sperare è la crescita costante mostrata da Luci e compagni nelle ultime uscite.

Indiani conferma il suo 4-2-3-1 con la novità Currarino dal 1’ e Parente spostato sulla linea dei trequartisti a sostegno di Rossetti. Ed è proprio il numero 11 il primo a farsi notare con alcuni cross tagliati che impensieriscono la retroguardia bianconera, costretta a rifugiarsi in corner o in fallo laterale. Dopo i primi dieci minuti è già chiaro il copione al quale andrà in contro il primo tempo: amaranto in gestione del possesso e padroni di casa che si affidano ai contropiedi guidati da Galligani e Semprini, con quest’ultimo che sfiora il vantaggio intorno al 20’. Dall’altro lato del campo ci prova invece Russo, il quale spaventa la difesa di Magrini con una serpentina che gli permette di presentarsi in area e calciare, buona l’opposizione di Stacchiotti. Dopo una breve fase di stallo il match si rianima negli ultimi minuti. Prima è Achy a fallire clamorosamente il tap in sotto porta con il destro. Cinque minuti più tardi si dimostra decisamente più freddo Rossetti, bravo a trafiggere Stacchiotti con una conclusione al volo da pochi passi su servizio di Risaliti e firmare il vantaggio amaranto. Livorno che avrebbe anche la chance di raddoppiare allo scadere del recupero, ma Arcuri calcia debole con il sinistro tra le braccia di Stacchiotti.

Nella seconda frazione, come prevedibile, sono i padroni di casa ad alzare il proprio baricentro alla ricerca del pareggio. Tuttavia sono pochi i pericoli corsi dagli uomini di Indiani, il quale decide di inserire Luci al posto di uno spento Currarino per garantire maggior copertura in mezzo al campo. Il ritmo piuttosto spezzettato aiuta gli amaranto, che rischiano grosso solo intorno all’ora di gioco quando Ricchi fugge via sulla sinistra e scarica una fucilata con il mancino che si infrange sul palo a Cardelli battuto. Tirato un sospiro di sollievo, i labronici hanno l’occasione di raddoppiare con Rossetti, ben servito da Dionisi in area, ma l’ex Novara cincischia troppo sul da farsi e favorisce il provvidenziale recupero di Cavallari in scivolata. I bianconeri tornano però a farsi vedere dalla metà campo in su e trovano il pareggio con lo stesso Ricchi, il quale in un’azione fotocopia a quella conclusa sul montante, trova l’angolino con il sinistro dopo un affondo in area. La truppa di Magrini allora inizia a credere nella rimonta e si riversa in avanti, esponendosi alle ripartenze di un Livorno che non vuole darla per vinta. Ed è proprio in occasione di un contropiede che l’inerzia del match cambia di nuovo. A cinque minuti dalla fine Bellini (migliore in campo) si invola in area e viene steso nettamente, il direttore di gara indica subito il dischetto. Dagli undici metri si presenta Dionisi che spedisce il pallone all’incrocio, imparabile per Stacchiotti. Esplode il settore ospiti, i padroni di casa tentano un assalto in extremis ma non c’è più tempo. Al triplice fischio sono gli amaranto a far festa insieme ai 600 accorsi al Franchi. Dopo il Grosseto anche l’altra concorrente (sulla carta) è sconfitta sia dal risultato che – soprattutto – dal punto di vista della prestazione. Presto per far sentenze, ma il cammino del club di patron Esciua pare essere illuminato da tutt’altra luce rispetto alle precedenti (anonime) stagioni.

Le pagelle:

Cardelli 6: Fa venire qualche brivido come di consueto con la palla tra i piedi, per il resto è attento quando chiamato in causa. Non può nulla sul gol di Ricchi.

D’Ancona 5.5: Ha un bel d’affare con la verve di Galligani che gravita dalle sue parti. Non soffre tuttavia, più di tanto e prova qualche sortita dalla metà campo in su senza grosse fortune. Concorso di colpa con Benna nel gol di Ricchi che passa troppo facilmente.

Risaliti 6.5: Qualche patema con Semprini che rischia di sfuggirli in un paio di occasioni. Prezioso in attacco quando serve Rossetti a pochi passi dalla porta in occasione del vantaggio. Un paio di chiusure di livello anche nella ripresa, gran partita la sua.

Brenna 5.5: Prestazione tutto sommato attenta al centro della difesa labronica ma ha il demerito di perdersi Ricchi che ringrazia e firma il pareggio bianconero. Una macchia che pesa molto sulla sua valutazione finale.

Arcuri 6: Conferma le buone impressioni destate nelle precedenti uscite, specie in fase offensiva. Accompagna infatti spesso e volentieri la manovra, con quantità e qualità. Stanco nel finale, Indiani se ne accorge e lo toglie dalla contesa (dal 89’ Malva sv).

Bellini 7.5: Ennesima prestazione all’insegna della sostanza e della generosità in mediana. Intercetta, strappa, si propone, guadagna falli. Non sazio, si guadagna con caparbietà il rigore che Dionisi trasformerà in oro. Onnipresente quanto decisivo.

Hamlili 6.5: Gioca gran parte del match con un’ammonizione sulle spalle ma non demorde e ringhia sulle caviglie di tutti i dirimpettai bianconeri, soprattutto nel primo tempo. Con il fiato corto nella ripresa ma non si tira indietro, anzi.

Parente 6: Spostato più avanti da Indiani, si muove sulla linea della trequarti con abnegazione e buon passo. Meno brillante delle scorse settimane ma comunque positivo.

Currarino 5.5: Propositivo in avvio di match con qualche cross tagliato dalla destra, si spegne però con il passare dei minuti, costringendo Indiani a lasciarlo negli spogliatoi (dal 46’ Luci 6: Porta con sé la solita dose di esperienza in mezzo al campo. Passano gli anni ma resta sempre un caposaldo della compagine labronica).

Russo 6: Nella prima mezz’ora è tra i più attivi, impegna Stacchiotti sul primo palo e non dà punti di riferimento alla retroguardia senese. Comincia con un buon piglio anche nella ripresa ma lascia il campo in favore di Dionisi (dal 57’ Dionisi 7: Appena entrato mette in porta Rossetti che sciupa e si fa anticipare, si assume la responsabilità di calciare il rigore e piazza la palla all’incrocio regalando i tre punti ai suoi. Provvidenziale, ancora una volta)

Rossetti 7: La specialità della casa sono le sportellate contro i diretti difensori avversari e anche stavolta non si tira indietro. Trova il gol del vantaggio da vero bomber su assist di Risaliti al tramonto del primo tempo, si danna l’anima anche nei secondi 45’, spendendosi pure in fase difensiva. In stato di grazia. (dal 89’ Siniega sv).

Indiani 6.5: Prestazione di carattere quella messa in scena dai suoi. Ad un ottimo primo tempo, fa seguito una seconda frazione attenta e di sacrificio, mai remissiva. Incoraggiante anche la reazione al gol subito a dieci dalla fine. Adesso si gode – meritatamente – la vetta in solitaria della classifica.

Le formazioni ufficiali:

Siena (4-3-1-2): Stacchiotti; Morosi, Cavallari, Achy, Di Paola; Lollo, Mastalli, Farneti; Masini; Galligani, Semprini.

Livorno (4-2-3-1): Cardelli; D’Ancona, Brenna, Risaliti, Arcuri (dal 89′ Malva); Hamlili, Bellini; Parente, Currarino (dal 46′ Luci), Russo (dal 57′ Dionisi); Rossetti (dal 89′ Siniega).

Triplice fischio al Franchi! Livorno che centra il successo nello scontro diretto di alta classifica grazie ai timbri di Rossetti e Dionisi 89' Dentro Siniega per Rossetti e Malva per Arcuri 88' Assalto adesso dei padroni di casa, Indiani opera gli ultimi cambi a disposizione 85' GOOOL DEL LIVORNOOO!!NON SBAGLIA DIONISI!!! Esecuzione perfetta del numero 18 amaranto che piazza la sfera all’incrocio. Amaranto di nuovo avanti! 84' RIGORE PER IL LIVORNO! Bellini viene atterrato in area, l’arbitro indica il dischetto senza pensarci due volte 76' GOL DEL SIENA! Ricchi si inserisce in area e batte Cardelli con un sinistro incrociato da posizione defilata. Pareggio dei padroni di casa 75' Ultimo quarto d’ora di gioco, padroni di casa che prova ad accelerare i ritmi senza però trovare varchi nella retroguardia amaranto 72' Dionisi prova l’imbucata per Rossetti, tocco troppo profondo, blocca Stacchiotti 69' Steso Bellini, il direttore di gara fischia fallo in favore degli uomini di Indiani 65' Gran filtrante di Dionisi per Rossetti, chiusura provvidenziale di Cavallari 64' Giallo per Farneti, duro su Dionisi 63' Traversa di Ricchi! Missile dell’esterno senese, la conclusione si stampa sul palo a Cardelli battuto 60' Momento confusionario del match, tanti i palloni persi da entrambe le parti 57' Dentro Dionisi per Russo 53' Fallo su Russo, punizione invitante per gli amaranto 51' Gran chiusura di Risaliti che vanifica l’iniziativa di Semprini 48' Atterrato Arcuri, gioco fermo Comincia la ripresa al Franchi! Termina il primo tempo al Franchi. Livorno in vantaggio grazie al timbro di Rossetti 46' Sinistro di Russo, palla in curva 45' Saranno due i minuti di recupero 44' Sinistro di Arcuri di prima intenzione, blocca Stacchiotti 42' Ammonito Currarino, in ritardo su Morosi 40' GOOOOLLLLL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO ROSSETTI! Sugli sviluppi di un corner Risaliti colpisce al volo e trova Rossetti sotto porta, freddo l’attaccante amaranto nella deviazione vincente. Livorno avanti 38' Clamoroso errore sotto porta di Achy che cicca la sfera a pochi passi dalla port. Si salvano gli amaranto 37' A terra Farneti, altra interruzione 35' Giallo per Risaliti, scontro duro con Semprini 34' A terra Lollo, gioco fermo 31' Ritmi decisamente bassi in questa prima mezz’ora, Livorno che prova a manovrare con Currarino e Russo ma non trova varchi 28' Traversone di Russo sul secondo palo, non ci arriva Parente 26' Ammonito Hamlili per un intervento duro al limite dell’area 25' Russo semina il panico nella difesa senese, entra in area e calcia ma Stacchiotti si oppone 22' Achy atterra Russo, punizione per gli amaranto 19' Semprini ci riceve in contropiede, punta Risaliti e calcia da posizione defilata, la sfera termina non lontana dal palo di Cardelli 17' Galligani serve Farneti che ci prova da fuori, conclusione larga 15' Amaranto in gestione del possesso, si chiude con ordine la compagine bianconera 13' Fallo di Hamlili, punizione per il Siena 11' D’Ancona per Parente, suggerimento troppo lungo 7' Galligani colpisce sul volto D’Ancona, giallo per lui 5' Parente tenta un cross, esecuzione però completamente sballata 2' Cross di Currarino dalla destra, si rifugia in out la retroguardia senese 1' Liscio di D’Ancona, non ne approfitta Galligari L’arbitro fischia l’inizio!

