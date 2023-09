Simona e Rita, le “Bimbe in Rosa” diventano azzurre e salgono sul podio Europeo

Dragon Boat. Le livornesi Simona Sottili e Rita Soldaini allenate dalla bravissima Ilenia Pellegrini sono tornate a casa con ben tre premi di prestigio: due medaglie d'argento e una di bronzo

Strepitose. Immense. E ancora ancora di più. A dimostrazione che i limiti esistono solo nella nostra testa e in chi vuole imporceli. Invincibili davvero. Nel corpo e nello spirito. Di chi stiamo parlando? Delle ormai famosissime Bimbe in Rosa che dal 6 al 10 a Ravenna hanno disputati i Campionati Europei di Dragon Boat con la maglia della nostra nazionale.

Le due atlete del Canoa Club Livorno tornate plurimedagliate sono le livornesi Simona Sottili e Rita Soldaini allenate dalla bravissima Ilenia Pellegrini sono infatti tornate a casa con ben tre premi di prestigio: due medaglie d’argento e una di bronzo.

Le “Bimbe” livornesi, inserite nel dragone italiano, hanno gareggiato sulla distanza 200 mt nel dragone da 10 donne, ancora nei 200 metri nel dragone da 20 donne e 500 metri in imbarcazione da 20 donne, tutte Bcs (breast-conserving surgery) che si sono confrontante con altre imbarcazioni straniere.

La maggior parte degli equipaggi era composto da donne operate di tumore al standard”> seno. Le nostre Bimbe in Rosa Simona e Rita non erano saranno sole ma accompagnate dalle supporter Daniela Soldaini, Cristina Fiesole e Michela Sgarallino che hanno gioito e tifato per le loro amiche di barca. Felicità e congratulazioni sono giunte anche da tutto il Canoa Club Livorno Dragon Boat.

Condividi: