Sitting Volley, settimo scudetto per Giulia Aringhieri con il Dream Volley Pisa

Le toscane piegano Nola al termine di una battaglia durata cinque set e ritrovano il tricolore che mancava dal 2023. Per Giulia Aringhieri arriva l’ennesima conferma di una carriera ai vertici del movimento paralimpico nazionale

Il Dream Volley Pisa è di nuovo campione d’Italia di Sitting Volley femminile. Domenica 24 maggio, alla Palestra Rivalta Nuova di Reggio Emilia, la formazione toscana ha conquistato il titolo nazionale al termine di una finale combattutissima contro I Santi Ortopedie Nola, vinta al tie-break per 3-2 (14-25, 25-19, 25-23, 20-25, 15-11). Tra le protagoniste del trionfo c’è ancora una volta Giulia Aringhieri, che con questo successo mette in bacheca il suo settimo scudetto in carriera.

È un ritorno sul tetto d’Italia che mancava dal 2023, 5 dopo due stagioni chiuse al secondo posto. La finale ha premiato la maggiore lucidità delle toscane nei momenti decisivi: dopo aver dominato il primo set, il Pisa ha saputo reagire al ritorno di Nola e ha chiuso il quinto parziale con autorità, portandosi avanti nel finale fino al definitivo 15-11.

Un risultato che conferma Aringhieri tra le atlete più vincenti del movimento italiano di Sitting Volley, disciplina paralimpica in costante crescita per diffusione, livello tecnico e attenzione mediatica. Oltre al valore agonistico, il successo del Dream Volley Pisa rappresenta un esempio concreto di ciò che lo sport sa essere: strumento di inclusione, determinazione e tenacia.

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