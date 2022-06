Skating Fest 2022. Pattinatrici livornesi ancora sul podio

Sulla pista di pattinaggio di Calderara di Reno a Bologna le pattinatrici labroniche hanno riconfermato i titoli conquistati pochi giorni fa ai campionati italiani FISR di Prato e altri ne sono stati aggiunti:

Oro per Nannipieri Beatrice cat. Uga Rosso Minion 2015 soc LA ROSA.

Oro per Burini Noemi e Argento per Faraoni Giorgia Cat. Piccoli Azzurri Debuttanti Soc. LA ROSA.

Oro per Pisano Anna soc. LA ROSA, Argento per Pennacchia Lara negli obbligatori e 7° posto per Fioravanti Aurora nel libero per la categoria Juniores Giovani della soc. LA STELLA.

Argento per Puliti Martina della cat. Master della soc LA STELLA.

Nella cat Allievi un Bronzo con Allegranti Azzurra soc LA ROSA seguita da Menicagli Viola con un 9° posto e 10° Grechi Martina soc LA STELLA.

Nella categoria Novizi giovani un Bronzo per Pallavicini Norbi soc. LA CIGNA e un 4 posto per Bastrei Gemma soc. LA ROSA

Tra i Novizi Uisp Giommi Noemi 5° posto soc LA ROSA.

Per i Profession Cadetti 4° Balloni Mya e 5° Giommi Asia soc LA ROSA.

7° posto Grossi Francesca cat. Professional Senior soc. LA ROSA.

13° posto Succi Nina cat. Allievi Giovani soc. LA STELLA.

Argento per Notari Stefano Sofia cat. Uga bianco start soc. LA CIGNA.

9° posto per Dl Gratta Nina cat. Uga rosso start soc. LA ROSA.

Tra le varie altre partecipanti a questo campionato Di Giorgio Olivia, Benvenuti Matilde, Nencini Anna, Ascenzi Carlotta, Pappalardo Claudia.

