Skating Fest Uisp, successo per gli atleti livornesi. I risultati

E’ stata un successo la rassegna nazionale dello Skating Fest Uisp 2023 a Scanno con la partecipazione di oltre 1200 atleti in rappresentanza di 480 società. Particolarmente apprezzato il clima e la location rispetto al resto dell’Italia nel mezzo a temperature torride. Questa volta i maschi livornesi hanno dimostrato una crescita tecnica e sono saliti sul podio. Al primo posto Gabriele Tomati (La Stella), argento per Alessandro Davini (La Rosa), bronzo per Marco Mounton (La Stella).

Poi un bel 1° posto per Carolina Terreni (La Stella) e Bianca Camelosso (La Stella), bronzo per Gemma Bastrei (La Rosa), bronzo Aurora Carabella (La Cigna), 5° posto per Ariel Mia Frati (La Stella), 6° posto per Maria Antonini (La Stella), 7° posto per Giuliana Perfetti(La Rosa) e Michelle Battini (La Rosa), due ottavi posti con Eva Perullo (La Rosa) e Federica Ricciardi (La Rosa).

Buoni piazzamenti per Castor Jennifer Sozzi (Etruska), Aurora Auribelli (La Stella), Virginia Testa Aurora Auribelli (La Stella), Chiara Zannotti e Margherita Baroncini (La Rosa), Lara Pennacchia (La Stella), Giulia Bacchi, Mattia Sviato (La Stella), Francesca Barretta e Bianca Solinas (La Rosa) Nina Baldi, Giulia Bacchi e Marta Bocchi (La Stella), Alessia Merli (Etruska).

Un invito a coloro maschi che desiderano iscriversi alle società della nostra provincia sono attesi, potranno praticare il pattinaggio singolo e a coppie.

