Snowboard, Gioia Giusti torna e conquista tre argenti agli Italiani

Dopo lo stop forzato dello scorso anno per un infortunio, la giovane atleta è rientrata in gara con tre giorni intensi ai tricolori: doppio podio tra slope style e snowboard cross, più un argento nella classifica overall del criterium nazionale. Orgoglio e soddisfazione per famiglia e staff

È tornata sulla neve con grinta e determinazione, lasciandosi alle spalle l’infortunio che le aveva impedito di partecipare ai campionati italiani della passata stagione. Gioia Jacqueline Giusti ha brillato nel weekend tricolore dedicato alla categoria cuccioli femminile, portando a casa tre medaglie d’argento al termine di tre giorni di gare.

La giovane atleta si è messa in evidenza conquistando il secondo posto nello slope style e nello snowboard cross, confermandosi tra le migliori interpreti della sua categoria. A questi risultati si è aggiunto un ulteriore prestigioso riconoscimento: l’argento come seconda miglior atleta assoluta (overall) nel criterium nazionale cuccioli femminile.

Un rientro più che convincente, dunque, che testimonia la crescita e la determinazione di Gioia, capace di reagire con forza alle difficoltà e tornare subito protagonista.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ad Alessandro, accompagnatore della scuola Straydogs, per il supporto durante la trasferta. Grande soddisfazione anche da parte della famiglia, che ha espresso tutto il proprio orgoglio per i risultati ottenuti e per l’atteggiamento della giovane atleta: voglia di migliorarsi, passione per lo snowboard e uno sguardo sempre rivolto al futuro, senza mai fermarsi.

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