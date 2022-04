Snowboard, il livornese Cosimo è campione d’Italia “Baby”, la cugina Bianca strappa l’argento

I giovanissimi Cosimo e Bianca, cugini livornesi, si sono imposti salendo sul podio nelle gare di snowboard tenutesi a a Cervinia

Non solo surf, salmastro e libeccio. I livornesi sanno distinguersi anche tra il bianco delle vette innevate. Così nello scorso fine settimana a Cervinia si è disputato il Criterium Nazionale Pulcini dello snowboard Park & Pipe, con ottimi risultati per i giovanissimi atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali. Sabato 9 Sabato 9 aprile nella gara di Slopestyle primo nella categoria dei Baby il livornese Cosimo Brondi, 9 anni da compiere a settembre prossimo, appartenente al Racing Team Vialattea che si piazza davanti a Tiago Joe Mossetti del We Snowboard Cervinia e a Giacomo Bertini dello Snow Team Courmayeur.

Al quinto posto Filippo Cappello dello 04 Club e al nono Tommaso Arnaud del Racing Team Vialattea. Tra le Baby prima Abigail Marconi del Free Ski Prato Nevoso e seconda ancora una faccia livornese: Bianca Brondi (cugina di Cosimo) sempre del Racing Team Vialattea.

Domenica 10 aprile nella finale dello Snowboardcross tra i baby primo Rocco Craviotto del Golden Team Ceccarelli, davanti a Leonardo Pomarici dello Snow Team Courmayeur e al “nostro” Cosimo Brondi che sale nuovamente sul podio stavolta mettendosi al collo un prestigioso bronzo. Tra le Baby prima Chiara Lalli del Math Academy Club, davanti ad Abigail Marconi, mentre Bianca Brondi si è classificata quarta.