So.Ve.Car è il nuovo title sponsor dell’Us Livorno Basket

L’Unione Sportiva Livorno Basket è orgogliosa di annunciare la partnership con So.Ve.Car., Title Sponsor della nostra Serie C maschile e Main Sponsor della società per la stagione 2025/26, che dalla prossima settimana darà la nuova denominazione alla prima squadra.

Realtà operante da più di 30 anni nell’ambiente della movimentazione, So.Ve.Car. è un’azienda da sempre in prima linea al fianco dello sport cittadino. Molto presente sul territorio labronico, So.Ve.Car è ditta specializzata nella logistica integrata, dai software ai sistemi di stoccaggio, e neiservizi di commercializzazione di carrelli elevatori di varia tipologia: elettrici, diesel, macchine da magazzino, piattaforme di lavoro elevabili, trattori, mezzi portuali e attrezzature per la movimentazione. L’azienda offre servizi di vendita di carrelli nuovi e usati, anche plurimarca, noleggio a breve e lungo termine, assistenza e contratti di manutenzione e vendita ricambi.

Le parole del Cda dell’Us Livorno – “Avere al fianco della prima squadra un’azienda riconosciuta e stimata sul territorio come So.Ve.Car. è motivo di orgoglio per tutto il nostro club. E’ l’ennesimo tassello di un progetto di crescita che ci vede protagonisti dentro e fuori dal campo. Oltre al lavoro sul parquet, stiamo investendo molto nello sviluppo della società anche in altri aspetti e i frutti stanno arrivando. La novità legata a So.Ve.Car. è il fiore all’occhiello di questi primi risultati e anche insieme a loro vogliamo rendere sempre più ambizioso e futuribile il nostro programma incentrato sui giovani”.

La soddisfazione dei proprietari Emanuela Lancella e Massimiliano Livi – “Il progetto Us Livorno ha delle caratteristiche uniche sul territorio. L’attenzione che il club pone da anni sulla crescita dei giovani, e i risultati raggiunti in questi anni sono da sottolineare e meritano un sostegno concreto. La scelta di affiancare il nome della nostra azienda a quello della prima squadra nasce dalla voglia di puntare con forza su un progetto solido, etico e dal grande impatto sociale all’interno della comunità livornese. Valori che mettono al centro la crescita dei ragazzi e delle ragazze come atleti, ma ancora prima come uomini e come donne. La prima squadra fin qui ha fatto molto bene e speriamo che nel corso della stagione possa regalarci ancora grandi soddisfazioni”

