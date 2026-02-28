Soddisfazioni internazionali da Tbilisi e Jakarta per i ragazzi dell’Accademia Scherma Livorno

Altre soddisfazioni internazionali sono arrivate questa settimana per i ragazzi frequentatori dell’Accademia Scherma Livorno.

In campo europeo a scendere in pedana nella competizione continentale U20 è stato Cristiano Sena. Il giovane spadista è stato autore di una grande prova individuale che, dopo un ottimo girone chiuso con cinque vittorie e una sola sconfitta, lo ha visto approdare fino ai quarti di finale dopo aver vinto una serie di assalti molto combattuti come il 15-14 contro il tedesco Petersen e il doppio 15-13 prima contro l’olandese Stroop e poi contro l’ucraino Mykytenko; Cristiano si è poi fermato al 6° posto, ai piedi del podio, in seguito alla sconfitta contro il francese Duchene per 15-10.

È però nella gara a squadre che il giovane livornese delle Fiamme Oro ha raggiunto il risultato migliore dato che, insieme ai suoi compagni di squadra, è salito sul secondo gradino del podio portandosi a casa una bella medaglia di argento. Anche qui, come nella gara individuale, la costante è stata una serie di assalti combattuti fino all’ultima stoccata che hanno visto gli azzurrini uscire vincitori contro la Russia per 44-43 e contro l’Ungheria per 44-42 prima della sconfitta in finale per 45-42 contro la Francia.

In questa settimana si sono però svolti anche i Campionati Asiatici U20, che hanno visto scendere in pedana Daniella Tang, fiorettista di Singapore frequentatrice dell’Accademia Scherma Livorno. Nella competizione individuale è stata protagonista di un bel girone con quattro vittorie e una sconfitta, e di una serie di vittorie agli assalti ad eliminazione diretta che l’hanno portata fino ai quarti di finale, dove è uscita sconfitta contro la kazaka Aktayeva per 15-8, chiudendo così all’8° posto.

Nella gara a squadre invece, insieme alle sue compagne di Singapore, dopo aver perso in semifinale contro la squadra di Taipei per 45-38, è riuscita a salire sul gradino più basso del podio in seguito a una vittoria molto tirata per 33-32 nella finalina per il terzo posto contro il Giappone.

