Spettacolo alla partenza della 151 Miglia-Trofeo Cetilar

Foto gentilmente concesse dall'ufficio stampa a cura di Studio Fabio Taccola

Uno spettacolo maestoso che ogni anno colora di vele il litorale tra Livorno e Marina di Pisa, regalando emozioni uniche agli oltre 2000 velisti coinvolti e ai numerosi curiosi appostati sul lungomare per vivere un’esperienza indimenticabile

Semaforo verde per la 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2026, la regata d’altura che ha preso il via oggi con ben 191 barche suddivise nelle classi ORC, IRC, IRC Over 60 e ORC Gran Crociera. Uno spettacolo maestoso che ogni anno colora di vele il litorale tra Livorno e Marina di Pisa, regalando emozioni uniche agli oltre 2000 velisti coinvolti e ai numerosi curiosi appostati sul lungomare per vivere un’esperienza indimenticabile.

Al momento, dopo le prime tre ore di navigazione, al comando della flotta troviamo il grande favorito della vigilia, il Maxi di 100’ Arca SGR di Furio Benussi (vincitore del Trofeo Porto di Pisa per aver doppiato per primo la boa posizionata davanti a Marina di Pisa), timonato dal fratello Gabriele e primo con un vantaggio di circa tre miglia sul 78’ Nice di Marco Malgara e di 5 miglia sul Neo 570 Carbonita di Emmanouil Kondylis (tattico l’olimpionico Francesco Ivaldi), autore di una primissima parte di regata eccellente.

La prima barca sul traguardo di Punta Ala, che si aggiudicherà il primo dei due Trofei Challenge in palio – il secondo Trofeo andrà al primo della classifica ORC Overall – è attesa per domani mattina, in un orario variabile a seconda delle condizioni meteo di questa notte.

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