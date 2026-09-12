Spezia – Us Livorno 1915 2-0. Amaranto ko al Picco

I bianconeri conquistano i tre punti grazie all'uno due firmato Mazzocchi - Capomaggio ad inizio ripresa dopo una ghiotta chance sprecata da Malotti. I labronici provano a riaprirla nel finale ma sbattono su un ottimo Micai. Male Martinez, Bacciardi e Malotti, si salvano Peralta e Morachioli

di Lorenzo Evola

I liguri si confermano la bestia nera degli amaranto. Gli uomini di Lucarelli incappano nella prima sconfitta stagionale nel sentitissimo match contro i ragazzi di mister Turati. Al Picco – dopo una prima frazione avara di emozioni – succede tutto nella ripresa. Prima sono Di Carmine e compagni a dilapidare un enorme occasione con Malotti che spara addosso a Micai in area dopo l’errore di Sganzerla. Poi, nel giro di due minuti, i padroni di casa si scatenano portandosi avanti grazie ai sigilli di Mazzocchi e Capomaggio (male Martinez). Il Livorno prova a reagire nel finale ma sbatte sulle parate di Micai che disinnesca i tentativi di Mawete e Morachioli. Un epilogo amaro per i labronici, chiamati a reagire subito nel turno infrasettimanale al Picchi contro il Vado.

La cronaca

Per la delicata sfida contro i bianconeri Lucarelli opta per l’undici migliore con la coppia Veseli – Bachini in difesa, Arrigoni e Bacciardi in mediana e il trio composto da Mawete, Peralta (al posto di Aramu) e Malotti alle spalle di Di Carmine. Dopo un primo quarto d’ora di studio è proprio per gli amaranto la prima chance del match, con Peralta che pesca in area Arrigoni, ma il centrocampista ex Cesena controlla male e calcia debolmente tra le braccia di Micai. Rispondono i padroni di casa con Mazzocchi, il cui destro potente dal limite viene murato dalla retroguardia labronica. Allo scoccare della mezz’ora ancora un ispiratissimo Peralta inventa un numero sulla trequarti, si libera della marcatura per scaricare poi un sinistro a rientrare che sibila il palo alla destra di Micai. Annusato il pericolo i liguri cominciano ad alzare la pressione, spaventando gli amaranto con un tentativo di poco impreciso di Mazzocchi da fuori area. La gara comunque nel complesso non decolla complice anche un po’ di imprecisione negli ultimi venti metri. Il finale di prima frazione, dunque, non regala altre emozioni degne di nota e così è parità all’intervallo.

Nella ripresa la gara si infiamma. Al 50’ Sganzerla scivola clamorosamente in area, spalancando la strada a Malotti sulla destra. Il fantasista amaranto però non sfrutta lo svarione del terzino bianconero e calcia addosso a Micai da ottima posizione. La chance sprecata sarà la slinding doors di una gara che da quel momento in poi prende tutta un’altra piega. Sul capovolgimento di fronte infatti i padroni di casa guadagnano e calciano velocemente una punizione, cogliendo di sorpresa gli amaranto. Cardinali si ritrova tutto solo sulla destra e ha quindi il tempo di servire l’accorrente Mazzocchi, il quale sovrasta Bachini e trafigge Martinez con un colpo di testa imparabile. Dopo un check al Fvs, gli uomini di Turati centrano addirittura il raddoppio. Sugli sviluppi di un corner Sapola tocca in area piccola, Martinez non controlla la sfera e allora per Capomaggio è un gioco da ragazzi spingere la palla in porta da due passi. Lucarelli invoca di nuovo l’aiuto della tecnologia ma anche stavolta il direttore di gara convalida il gol dei bianconeri. Una mazzata tremenda per Di Carmine e compagni, che accusano il colpo ma non demordono. Al 66’ Regazzetti sfonda a destra e crossa sul secondo palo, Mawete incorna a botta sicura costringendo Micai alla parata in controtempo. Lucarelli si affida ai cambi per aumentare il peso offensivo dei suoi e proprio uno di questi, Morachioli, confeziona un’interessante occasione per Malotti, ancora una volta impreciso però al momento del tiro. Il quarto d’ora finale scorre via con qualche pericolosa ripartenza dei padroni di casa e un’altra colossale occasione per Morachioli che si divora il 2-1 calciando a lato a un metro dalla porta. In pieno recupero è ancora Morachioli a flirtare con il gol che riaccenderebbe l’extra recupero della gara, ma ancora una volta Micai dice di no. Insomma, non è giornata per gli amaranto.

Le pagelle

Martinez 5: Inoperoso nel primo tempo, non può nulla sul vantaggio di Mazzocchi. Male invece in occasione del 2-0 quando non trattiene la sfera in area piccola. Stavolta non veste i panni del supereroe.

Regazzetti 5.5: Ha il suo bel d’affare al cospetto della verve di Cardinali. Se nel primo tempo tutto sommato limita i danni, nella ripresa soffre in continuazione, perdendo tra l’latro il duello con Sapola sul 2-0 di Capomaggio. Si riversa in avanti nel finale ma non basta

Bachini 5: Si perde Mazzocchi in una sola occasione, per sua sfortuna il centravanti spezzino non perdona e porta avanti i suoi indirizzando la gara.

Veseli 5.5: Leggermente meglio del collega di reparto, dopo l’1-0 tuttavia traballa anche lui.

Falasco 5.5: Contiene bene Cazzadori sulla sua corsia di competenza, dimenticandosi però di accompagnare i suoi dalla metà campo in su. Colto di sorpresa sul vantaggio di Mazzocchi come molti dei suoi compagni.

Arrigoni 5.5: Cestina una ghiotta chance su assist di Peralta, prova a redimersi ringhiando sulle caviglie avversarie senza grandi risultati(dal 71’ Menarini 6: Suo il tiro che diventa un assist poi divorato da Morachioli)

Bacciardi 5: Si preoccupa soprattutto di farsi sentire in fase di rottura, si nota poco all’interno della manovra amaranto. In tilt nei dieci minuti in cui lo Spezia colpisce per due volte. Un avvio di campionato nel complesso non eccellente, anzi (dal 71’ Bonassi 5.5: Si nota poco nel finale)

Malotti 5: Prova a svariare sulla trequarti ma i suoi primi 45’ sono piuttosto incolore. Ha sulla coscienza l’occasione gettata al vento all’alba della ripresa su svarione di Sganzerla. Errore che pesa come un macigno (dal 82’ Badoro sv)

Peralta 6: Da una sua intuizione nasce la prima palla gol per gli amaranto, peccato che Arrigoni sprechi tutto controllando male la sfera. Si mette in proprio intorno alla mezz’ora con un mancino da fuori che muore a pochi centimetri dal palo di Micai. Cala nella ripresa, fino alla sostituzione (dal 71’ Mancini 5.5: Non contribuisce granchè nella mezz’ora finale)

Mawete 5.5: Praticamente invisibile nella prima metà di gara, si nota nella ripresa con un colpo di testa che impegna Micai ma è troppo poco per raggiungere la sufficienza (dal 75′ Morachioli 6: Si rende protagonista nel finale, buon esordio in maglia Livorno)

Di Carmine 6: Solita dose di sacrificio continuo là davanti, fa a sportellate con Sapola e Sgarzerla guadagnando falli preziosi. Non ha però modo di rendersi pericoloso nell’arco dei novanta minuti.

All. Lucarelli 6: Peccato per il black out ad inizio secondo tempo, perchè i suoi ragazzi per il resto non avevano demeritato, anzi. Da lodare la voglia di riacciuffare la gara nel finale, fatto non scontato dopo i due gol incassati in pochi minuti.

Le formazioni ufficiali: Spezia (4-3-3): Micai; Oyono, Sapola, Sganzerla, Capolupo; Bright, Capomaggio Limonelli; Cazzadori, Mazzocchi, Cardinali. All. Turati.

Livorno (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti, Bachini, Veseli, Falasco; Arrigoni (dal 71′ Menarini), Bacciardi (dal 71′ Bonassi); Malotti (dal 82′ Badoro), Peralta (dal 71′ Mancini), Mawete (dal 75′ Morachioli); Di Carmine. All. Lucarelli. Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picco. I liguri conquistano i tre punti grazie all’uno due firmato Mazzocchi – Capomaggio ad inizio ripresa dopo una ghiotta chance sprecata da Malotti 96' Di Carmine trova Morachioli in area, colpo di testa deviato da Micai con un gran riflesso 90' Saranno nove i minuti di recupero 89' MORACHIOLI! Destro di Menarini deviato, il neo acquisto amaranto non trova lo specchio da due passi 86' Fase finale del match, i labronici provano a guadagnare metri per riaprire il match 80' Dentro anche Badoro per Malotti 78' Morachioli subito vivo sulla sinistra, la palla arriva sui piedi di Malotti che non inquadra lo specchio 75' Dentro anche Morachioli per uno spento Mawete 71' Cambi per il Livorno, dentro Mancini, Menarini e Bonassi per Peralta, Arrigoni e Bacciardi 66' Regazzetti sfonda a destra e crossa per Mawete, il colpo di testa dell’ex Bra viene disinnescato da Micai che si salva in qualche modo 60' Uno due pesantissimo per i ragazzi di Lucarelli che cedono di schianto dopo l’enorme occasione dilapidata da Malotti 55' RADDOPPIO IMMEDIATO DELLO SPEZIA! Capomaggio insacca da due passi su errore di Martinez che non trattiene la sfera in area piccola 53' GOL DELLO SPEZIA! Punizione calciata subito dai liguri, si addormentano gli uomini di Lucarelli che si perdono Cardinali sulla destra. Il cross dell’ex Parma trova l’accorrente Mazzocchi che sovrasta Bachini e trafigge Martinez di testa 51' COSA SPRECA MALOTTI! Sganzerla scivola in area e spalanca la strada all’esterno labronico, il quale però spara addosso a Micai da ottima posizione 49' Corner dello Spezia, Martinez smanaccia via un colpo di testa sul secondo palo 49' Alza subito il proprio baricentro la truppa di Turati, arretrano gli amaranto Comincia la ripresa al Picco! Termina il primo tempo al Picco. Parità all’intervallo 47' Arrigoni stende Cazzadori a metà campo, giallo anche per il mediano di Lucarelli 45' Saranno tre i minuti di recupero 45' Ultimi scampoli di primo tempo, si attende il recupero 43' Ammonito Sciapola che trattiene platealmente Mawete 36' Mazzocchi ci riprova, stavolta la sua conclusione esce di poco dallo specchio della porta 33' Sale la pressione dei padroni di casa, Mazzocchi tenta la rovesciata in area ma colpisce malissimo, palla sul fondo 29' PERALTA! Numero del fantasista che si accentra e lascia partire un sinistro che sfiora il palo di Micai 27' Primo corner per lo Spezia guadagnato da Cardinali 25' Fallo su Peralta, punizione per gli uomini di Lucarelli 20' Fatica a trovare varchi la formazione di casa, si chiudono con ordine gli amaranto 15' Mazzocchi spara dal limite dell’area, muro della retroguardia di Lucarelli 12' ARRIGONI! Peralta pesca il centrocampista amaranto in area che perde l’attimo giusto per calciare, blocca Micai. Prima chance per i labronici 11' Capolupo abbatte Malotti, ammonizione verbale per il terzino bianconero 8' Si ferma il cronometro, il direttore di gara accusa un piccolo infortunio 4' Tanti errori in questo avvio di match, gioco spezzettato 2' Tocco di Regazzetti per Di Carmine, deviazione e primo corner per gli amaranto Comincia il match al Picco!

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