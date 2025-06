Sport, arte e sorrisi hanno invaso la Terrazza Mascagni per l’ultima tappa di “Spazi civici tour 2025”

Sport, danza, laboratori d’arte e voglia di vivere hanno invaso questo sabato la Terrazza Mascagni dove si è concluso lo “Spazi Civici Tour 2025”, il viaggio per l’Italia dell’iniziativa “Spazi Civici di Comunità” promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizi Civile Universale, in collaborazione con Sport e Salute.

Discipline sportive, musica, laboratori artistici e attività varie hanno animato il luogo simbolo della città labronica, trasformando Terrazza Mascagni per un sabato, in un vero e proprio villaggio multidisciplinare, aperto a tutti e pronto ad accogliere bambini, ragazzi, giovani e adulti.

Il successo della tappa livornese è merito delle diverse realtà di Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, coinvolte dal progetto nazionale “Spazi Civici di Comunità”, tra queste la Polisportiva Monteserra, l’Asd Rugby Cecina, l’Asd Move Out, il CSI Play Sport Ssd, l’Asd Silvia Tremolada Onlus e l’Asd Black Yeti.

Numerose poi sono state anche le associazioni e società sportive di Livorno e della Toscana che hanno animato la giornata che ha visto la presenza di ospiti istituzioni, oltre al plurititolato della lotta greco-romana Andrea Minguzzi, membro del team “Illumina” di Sport e Salute che, in prima persona, è stato coinvolto nelle varie iniziative, partecipando insieme alle centinaia di ragazzi protagonisti delle diverse attività.

