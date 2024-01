Stagno. Il Polo Salute apre ai medici di base. E la New Eos entra in “Rete Toscana Fitness”

La Palestra New Eos Fitness Club lancia altre ๐๐ฎ๐ž ๐ ๐ซ๐š๐ง๐๐ข ๐ง๐จ๐ฏ๐ข๐ญ๐šฬ€, facendosi promotrice della "๐‘๐ž๐ญ๐ž ๐“๐จ๐ฌ๐œ๐š๐ง๐š ๐ ๐ข๐ญ๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ" e portando il progetto del โ€œ๐๐จ๐ฅ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐’๐š๐ฅ๐ฎ๐ญ๐žโ€ al secondo step

La Palestra New Eos Fitness Club lancia altre ๐๐ฎ๐ž ๐ ๐ซ๐š๐ง๐๐ข ๐ง๐จ๐ฏ๐ข๐ญ๐šฬ€, facendosi promotrice della “๐‘๐ž๐ญ๐ž ๐“๐จ๐ฌ๐œ๐š๐ง๐š ๐ ๐ข๐ญ๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ” e portando il progetto del โ€œ๐๐จ๐ฅ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐’๐š๐ฅ๐ฎ๐ญ๐žโ€ al secondo step.

โ€œ๐‘๐ž๐ญ๐ž ๐“๐จ๐ฌ๐œ๐š๐ง๐š ๐ ๐ข๐ญ๐ง๐ž๐ฌ๐ฌโ€ รจ una vera e propria “rete” di palestre di varie tipologie, che consente ai propri associati con unโ€™ unica quota associativa di potersi allenare in piรน cittร . Sono state attivate ad oggi 3 cittร : Livorno, Pisa e Pietrasanta. Ma presto la Rete prenderร ancora piรน corpo!

Stefano Di Mauro, Amministratore di New Eos, riferisce โ€œ per noi รจ fondamentale la promozione della sana attivitร sportiva per la salute e il benessere delle persone, e quindi la nascita della Rete

vuole essere un modo ulteriore di permettere agli associati, di potersi allenare anche in altre cittร limitrofe qualora ne avessero necessitร .โ€

New Eos infatti vuole distinguersi offrendo un servizio di alta qualitร , un ambiente sano, dinamico, familiare, moderno e vicino ad ogni singola persona, nessuno lasciato da solo, e con il nostro di Team di professionisti in sala pesi, gestiti dal Prof. Fabio Fracchia dell’Universitร di Scienze Motorie a Pisa, con gli istruttori dei corsi, dei veri e propri professionisti, e con l’accoglienza, dove il sorriso, due risate e il “voler bene” รจ di casa.

E non รจ finita qui!

๐๐จ๐ฅ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐’๐š๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ž di Stagno inizia ora il suo secondo step di sviluppo, aprendo la rete ai medici di base. Il progetto, lanciato con Associazione Parkinsoniani Livornesi e Fondazione Scotto alla fine dello scorso anno e che puรฒ vantare il Patrocinio del Comune di Collesalvetti, รจ un altro fiore all’occhiello, un altro tassello per dare un servizio non solo come Palestra della Salute,

ma come centro dedicato con Chinesiologi, Psicologi, Nutrizionisti, corsi A.F.A. per la Terza Etร , Corsi A.F.A. per le Alte Disabilitร totalmente gratuiti, e molto altro ancora.

Parte quindi un altro entusiasmante anno, sintetizzando un percorso di anni di esperienza in progetti di qualitร per gli associati e per il territorio.

๐’๐ž ๐ฌ๐ž๐ข ๐ฎ๐ง ๐ฆ๐ž๐๐ข๐œ๐จ ๐๐ข ๐›๐š๐ฌ๐ž ๐จ ๐ฌ๐ž ๐ฏ๐ฎ๐จ๐ข ๐Ÿ๐š๐ซ ๐š๐๐ž๐ซ๐ข๐ซ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ญ๐ฎ๐จ ๐š๐ฅ โ€œ๐๐จ๐ฅ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐’๐š๐ฅ๐ฎ๐ญ๐žโ€, ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐ฎ๐ฆ๐ž๐ซ๐จ ๐ŸŽ๐Ÿ“๐Ÿ–๐Ÿ”.๐Ÿ—๐Ÿ“๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ“๐Ÿ’

Condividi:

Riproduzione riservata ©