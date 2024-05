Stagno. La “New Eos Fitness Club” spegne 20 candeline!

L'amministratore della società Stefano Di Mauro: "È molto bello vedere persone che grazie ai nostri servizi sorridono, sono felici e stanno in salute ringraziandoti sempre, per me sono grandissime soddisfazioni. Ho voluto un ambiente familiare perché mi piace creare rapporti interpersonali con le persone che si allenano da noi"

La storica struttura sportiva di via Marx 45 a Stagno, ad oggi nominata “New Eos Fitness Club”, compie 20 anni dalla sua apertura. Quest’anno sono 20 anni che il centro fitness è aperto, da circa 4 anni la società Sport Insieme ha preso in gestione l’immobile ristrutturandolo completamente a portandolo a nuova vita.

“Siamo felici di poter festeggiare questi 20 anni – dice Stefano Di Mauro, amministratore della società – la nostra realtà è molto importante per il territorio poiché oltre che essere una bellissima e fornita palestra con attrezzatura Panatta e Technogym siamo altresì un Polo della Salute dove mettiamo al primo posto la salute e il benessere della persona, offrendo loro chinesiologi, percorsi Afa convenzionati con l’Asl, uno sportello di ascolto con psicologa e una nutrizionista. È molto bello vedere persone che grazie ai nostri servizi sorridono, sono felici e stanno in salute ringraziandoti sempre, per me sono grandissime soddisfazioni. Ho voluto un ambiente familiare perché mi piace creare rapporti interpersonali con le persone che si allenano da noi. Alla Eos sono tutti coccolati e lo facciamo con piacere, professionalità ed un pizzico di amore per il nostro favolo mestiere. Fra l’altro – conclude Di Mauro – abbiamo lanciato un nuovo servizio dedicato anche a coloro che hanno poco tempo e vorrebbero comunque mantenersi in forma con la tecnologia electrofitness. Che dire, tanti tanti auguri Eos e un grazie a tutti i nostri associati che ci danno continuamente fiducia ed al nostro staff che è parte integrante dei nostri successi”.

