Stasera la Akern torna al PalaMacchia: sfida difficilissima con Gema Montecatini

Tommaso Fantoni sul parquet del PalaMacchia (foto Bellaveglia)

I Termali sono reduci dalla vittoria con Salerno e hanno potuto preparare nel migliore dei modi questa trasferta a ‘km 0’. In infermeria problemi legati con Antonello "Amos" Ricci che potrebbe non essere arruolabile al 100% per il match di questa sera. Palla a due alle 20,45

La sconfitta di domenica a Rieti brucia ancora, ma la Akern Libertas non ha tempo da perdere in inutili esercizi di autocommiserazione: il calendario incombe e impone agli amaranto si rialzare subito la testa. Al PalaMacchia (palla a due alle 20.45 – arbitri Andretta di Udine e Schiano Di Zenise di Trieste) arriva Gema Montecatini, squadra solida e completa in ogni reparto per cui si prospetta un mercoledì sera assai tirato. I Termali sono reduci dalla vittoria con Salerno e hanno potuto preparare nel migliore dei modi questa trasferta a ‘km 0’. In infermeria problemi legati con Antonello “Amos” Ricci che potrebbe non essere arruolabile al 100% per il match di questa sera.

Il livornesissimo coach Del Re la scorsa settimana ha recuperato Simone Angelucci (rimasto fuori 4 mesi a causa di un intervento al ginocchio destro) per cui adesso ha il roster interamente a disposizione. Difficile stabilire una gerarchia degli uomini più forti di Montecatini. Potremmo citare l’altro livornese della truppa, Saverio Mazzantini, che viaggia con il 60% da 2, o il mancato libertassino Lorenzo Passoni (14 punti di media, 58% da 2 e 43% nelle triple), ma non è possibile dimenticare il cecchino Savoldelli o il lungo Di Pizzo. La realtà è che Gema è composta da 10-giocatori-10. Ecco perché la Libertas non dovrà discostarsi troppo dalla perfezione se vorrà aggiudicarsi l’incontro.

