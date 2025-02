Bi.Emme Libertas-Valtur Brindisi 69-77. Quarta sconfitta consecutiva per la LL

Gli amaranto buttano via la partita al PalaMacchia davanti alle telecamere di Rai Sport. Dopo essere stata avanti per buoni tre quarti del match arriva il black out nell’ultimo quarto. Fatali gli ultimi due minuti di gioco dove la LL concede la remuntada finale ai pugliesi. Polveri bagnate in attacco nell’ultima frazione dove la LL segna solo con Banks 4 punti in 6 minuti. Top scorer Adrian Banks con 27 punti. Brindisi strappa la sesta vittoria consecutiva, per gli amaranto invece è il quarto ko di fila e l’ottava sconfitta nelle ultime 10 gare.

Gli amaranto non trovano la vittoria dal 29 gennaio scorso. E adesso la classifica fa davvero paura. E dal mercato ancora un imbarazzante silenzio totale. Fischi dal pubblico a fine gara.

