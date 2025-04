Stasera la Pielle ospita Latina. Obiettivo? Prendersi l’ingresso ai playoff

Sabato di Pasqua sul parquet per la Toscana Legno Pielle Livorno, attesa al Pala Macchia dalla sfida vs. la Benacquista Latina (palla a due ore 20:30).

La squadra di coach Martelossi – che in corso d’opera ha sostituito coach Origlio – occupa attualmente la penultima posizione in classifica a quota 18 punti, posizione che non rispecchia nella maniera più assoluta la qualità del roster. Sotto canestro, l’argentino Caffaro (ex Brianza) è il principale terminale offensivo con oltre 13 punti di media in appena 23 minuti. Il miglior marcatore del team laziale è il playmaker livornese, Costantino Bechi, dal suo arrivo riesce a scrivere a referto quasi 14 punti ogni domenica. Al suo fianco i tiratori Tommaso Rossi, ala piccola ex Jesi (11.1), e Lorenzo Baldasso (11.3). E ancora: Guastamacchia, Ambrosetti, il brio in cabina di regia di Daniele Merletto, la sostanza di Marco Mennella e Paolo Paci. Nessuno di questi elementi realizza meno di 5 punti di media ogni domenica, tanto per far capire la profondità di Latina. A completare il quadro l’ex Fabo Giancarli e Amo.

