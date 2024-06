Stasera (ore 20,45) c’è gara 3 di finale. La Libertas aspetta Roseto nel catino del PalaMacchia

Finale playoff atto terzo. Questa sera al PalaMacchia (palla a due alle 20,45, arbitri Gai di Roma e Cattani di Cittaducale) va in scena la sfida più delicata, quella che regalerà alla vincitrice, il match point domenica sera sempre a Livorno. La Libertas ha acquisito consapevolezza grazie al blitz di martedì al PalaMaggetti e ha ribaltato la situazione. Adesso sono gli abruzzesi di Gramenzi ad essere nella condizione di potarne via almeno una di due, altrimenti la serie si chiuderebbe domenica.

La Liofilchem si presenterà rinforzata dal play classe 2004 Visintin, giocatore in doppio tesseramento con Chiusi. Gli amaranto si presentano al completo, ma con Fratto ancora dolorante a causa del colpo ricevuto al tallone in gara-2 di semifinale con Jesi. C’è da aspettarsi una partita molto tattica, con la solita gabbia sul fuoriclasse Mantzaris e la massima attenzione spalmata su ogni centimetro quadrato del vecchio parquet del PalaMacchia Il palasport sarà tutto esaurito, visto che i biglietti sono sold out già da una settimana.

Le dichiarazioni pre-partita

Marco Andreazza – “Ci apprestiamo a giocare una gara-3 importante perché potrebbe indirizzare la serie a favore dell’una o dell’altra squadra. E’ una serie molto lunga anche all’interno della stessa partita che presenta tante insidie tecniche e tattiche. Proveniamo da una bella vittoria che ci ha dato autostima e forza mentale, ma che non vuole dire nulla. Roseto ha grande esperienza, qualità e fisicità. Dovremo essere pronti fin dalla palla a due. Serviranno attenzione, concentrazione umiltà sapendo che non abbiamo bisogno di eroi”.

Francesco Fratto – “Siamo stati molto bravi a vincere una partita in un campo caldo contro una squadra forte come Roseto. E’ una serie che va vista partita dopo partita. Non bisogna fare ragionamenti a lungo termine vista l’esperienza e la bravura del loro Coach. Di certo giocare in casa ci darà una spinta in più perché i nostri tifosi hanno dimostrato che anche a cinque ore di distanza da Livorno sono il nostro valore aggiunto.

