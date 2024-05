Stefano Pellegrini trionfa nella Race Across Italy Unlimited

Impresa per il ciclista livornese che si è aggiudicato il primo posto nell'infinita corsa che lo ha visto percorrere 2140 km e 17mila metri di dislivello in 6 giorni e 20 ore. Ma Stefano non pedala solo per il gusto della sfida personale. Ogni pedalata è motivata da un nobile obiettivo: sostenere i bambini dell'Ospedale pediatrico Meyer attraverso una raccolta fondi denominata "Pedalando per il sorriso dei bambini"

Nella prima gara stagionale, la Race Across Italy Unlimited, l’ultraciclista italiano Stefano Pellegrini ha superato ogni aspettativa aggiudicandosi il primo posto assoluto. Affrontando un percorso incredibile di 2140 km e 17.000 metri di dislivello in 6 giorni e 20 ore, Stefano ha dimostrato una straordinaria resistenza fisica e mentale, pedalando senza sosta attraverso l’intera Italia in sella alla sua bicicletta.

Con una media di 18 ore al giorno in sella, Stefano ha affrontato ogni condizione climatica, dimostrando una determinazione e una dedizione senza pari.

Questa non è la prima impresa epica per Stefano, che già si era distinto nella Northcape4000 del 2022 e nel Coast to Coast degli Stati Uniti del 2023 nella leggendaria Trans Am Bike Race, considerata la gara in self supported più dura al mondo per i suoi 6728 km e 58.000 metri di Ascesa.

Ma Stefano non pedala solo per il gusto della sfida personale. Ogni pedalata è motivata da un nobile obiettivo: sostenere i bambini dell’Ospedale pediatrico Meyer attraverso una raccolta fondi denominata “Pedalando per il sorriso dei bambini”.

Le donazioni raccolte vanno direttamente all’ospedale, contribuendo alla ricerca e fornendo supporto essenziale ai piccoli pazienti. Tuttavia, dietro questi grandi risultati c’è una dedizione senza fine e un impegno costante. Stefano si prepara con allenamenti intensi e meticolosi, guidati dall’esperienza del preparatore atletico Fabio Biasiolo e sostenuti dalla preparazione mentale denominata Mind Body & Behavior della dottoressa Manuela Marchetti, sua Mental Coach.

Ora Stefano si prepara per la prossima sfida epica: la Northcape Tarifa, la gara in self supported più lunga al mondo. Con 7500 km e 80.000 metri di dislivello, attraversando tutta l’Europa da Capo Nord, il tetto del mondo, fino allo stretto di Gibilterra a Tarifa, in Spagna. Una sfida che va oltre ogni limite e che Stefano affronterà con lo stesso spirito coraggioso e la stessa determinazione che lo caratterizzano.

Il suo impegno non è solo per se stesso, ma per tutti i bambini che possono beneficiare della sua pedalata eroica e delle generose donazioni della comunità. Stefano Pellegrini continua a dimostrare che con determinazione, impegno e un cuore generoso, è possibile realizzare grandi imprese e fare la differenza nella vita degli altri.

