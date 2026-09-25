“Stesso Campo”, nasce la prima squadra di Sitting Volley

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Presentato questa mattina, in una Sala delle Cerimonie gremita, Stesso Campo, progetto sportivo e sociale che nasce con l’obiettivo di promuovere il Sitting Volley e, più in generale, diffondere la cultura dello sport inclusivo e paralimpico, attraverso la creazione della prima squadra di Sitting Volley nella città di Livorno. L’iniziativa, realizzata dall’APS Sintomi di Felicità in collaborazione con Libertas Pallavolo Livorno, intende costruire sul territorio una nuova realtà sportiva capace di coinvolgere persone con e senza disabilità nello stesso spazio di gioco, valorizzando lo sport come strumento di partecipazione, relazione, autonomia, inclusione e crescita della comunità.

Erano presenti il sindaco Luca Salvetti, la vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop, l’assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti, la vicepresidente della Provincia Eleonora Agostinelli, Giulia Aringhieri, atleta nazionale di Sitting Volley e ideatrice del progetto, Leandra Ferrini, avvocata e dirigente accompagnatore del Volley Livorno, Cesare Fremura per Shipping Service e Fondazione Magazzini Generali, Eva Ceccatelli, referente regionale Sitting Volley Toscana. Hanno partecipato alla conferenza stampa anche Giovanni Giannone, presidente provinciale del Coni, Roberto Volpi, delegato provinciale del Cip, e il dottor Carmine Di Muro, primario di Medicina dello Sport dell’ospedale di Livorno.

Il progetto prevede attività di avvicinamento al Sitting Volley, una serie di Open Day aperti alla cittadinanza e momenti di sensibilizzazione e promozione della cultura paralimpica. Il primo importante evento di lancio si svolgerà il 3 ottobre 2026 presso i Magazzini Generali, sede di Shipping Services, in via della Cinta Esterna 48/50 a Livorno, e rappresenterà l’avvio di un percorso che proseguirà con gli Open Day e le attività in palestra.

L’obiettivo è quello di arrivare alla costruzione di una squadra stabile, inclusiva e radicata sul territorio, creando al tempo stesso nuove occasioni di partecipazione sportiva e contribuendo a rendere Livorno una città sempre più attenta e accessibile allo sport per tutti. L’evento partirà alle 10 del mattino e sarà un’occasione per provare il Sitting Volley, conoscere gli atleti e gli allenatori. Sarà presentato “Stesso Campo”, il programma sportivo della prima squadra livornese di Sitting Volley, e ci sarà un brindisi finale a fine mattina.

“Con ‘Stesso Campo’ si aggiunge un altro tassello al mondo sportivo – ha dichiarato il sindaco Salvetti – con Livorno che si conferma come una città che fa da traino e spinge molto sulla valorizzazione degli sport paralimpici, oltre a tutte le iniziative che offrono spazio e opportunità di riflessione sugli atleti, sulle tecnologie e sulle soluzioni attrattive per questo tipo di sport. L’obiettivo di creare una squadra di sitting volley cittadina è ambizioso e impegnativo, ma è anche una grande opportunità per tutti coloro che vorranno cimentarsi in questo sport concedendo a se stessi di vivere interamente la disciplina magari anche a livello agonistico”.

“Per me Stesso Campo rappresenta un nuovo inizio nella mia città – ha aggiunto Giulia Aringhieri (clicca qui per ascoltare la video-intervista alla campionessa paralimpica) – e la possibilità di restituire a Livorno una parte dell’esperienza maturata in tanti anni di sport, tra campionati, Nazionale e competizioni internazionali. L’obiettivo non è soltanto costruire una squadra, ma far nascere un movimento, creare nuove opportunità e diffondere una cultura paralimpica capace di coinvolgere scuole, famiglie e territorio. Vorrei che il Sitting Volley fosse percepito per quello che è: una disciplina vera, con competenze, valori e grandi possibilità di crescita. Da qui può nascere qualcosa che va molto oltre il campo. Livorno è una città che ha sempre avuto un legame fortissimo con lo sport, credo che sia pronta a tutto questo”.