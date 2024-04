Strabilianti all’Itis Galilei

Nel corso della mattinata studentesse e studenti hanno avuto la preziosa occasione d’incontrare, dialogare e provare attività sportive con gli atleti paralimpici. Giulia Aringhieri: "Lo sport è salute e armonia tra mente e corpo"

di Sofia Mignoni

Strabilianti all’Itis Galilei di Livorno. Nel corso della giornata – organizzata per promuovere lo sport come superamento dei propri limiti, lavoro di squadra e rispetto delle regole in condizioni di pari opportunità e inclusione – studentesse e studenti hanno avuto la preziosa occasione d’incontrare, dialogare e provare attività sportive con gli atleti paralimpici. Si tratta di Letizia Baria (lancio del disco Paralimpico), Sofia Guerrieri (nuoto e basket in carrozzina), Giulia Aringhieri (nazionale sitting volley), Matteo Panariello (tiro con l’arco visually impaired), Mattia Galvagno (scherma), Christian Volpi (canoa Paralimpica), Alessandro Grassi (ciclismo paralimpico), Claudio Rigolo (tennis in carrozzina e vela adattata), Pietro Passerini (nuoto). Tutte le attrezzature sportive sono state fornite gratuitamente da Decathlon. I docenti referenti del progetto sono stati Sarah Cappellini, Manuel Storti e Alice Bondi.

Michela Castellani presidente Strabilianti e delegata Regione Toscana FISPES sport Paralimpici e sperimentali. “Lo sport paralimpico – spiega Castellani – insegna i valori delle pari opportunità. L’Articolo 33 afferma che lo sport è un diritto di tutti e per tutti ed è così che nasce Strabilianti, un evento che fino a 2 anni fa non c’era a Livorno. Se dovessi descriverlo con una parola direi ganzo. Inoltre stare qui all’Itis è stato, per me, rivoluzionario: proprio in questa scuola si formano gli ingegneri del domani e, proprio affrontando temi come il paralimpismo, i ragazzi potranno in futuro arrivare a sviluppare tecnologie per gli altri. Invito tutti a seguire il sito web

strabilianti.it e @strabiliantilivorno su Instagram e Facebook“.

