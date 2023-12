Straordinario successo sportivo e organizzativo del Gs. Tomei Canottaggio

Nella palestra del Comando Provinciale dei VVF di Livorno tirata a lucido per l’occasione e riempita di atleti e appassionati all’inverosimile si sono svolti i Campionati Toscani Indoor Rowing di remergometro valevoli anche per il Campionato Italiano

Nella palestra del Comando Provinciale dei VVF di Livorno tirata a lucido per l’occasione e riempita di atleti e appassionati all’inverosimile si sono svolti i Campionati Toscani Indoor Rowing di remergometro valevoli anche per il Campionato Italiano grazie al collegamento con altre sedi regionali. Lo sforzo organizzativo per allestire il campo di gara e per accogliere i 173 atleti impegnati provenienti dal territorio regionale è stato impegnativo, ma alla fine anche di soddisfazione per gli organizzatori di casa Tomei che hanno ricevuto le congratulazioni da parte del Comitato Toscano FIC e dalle società presenti. In perfetto rispetto degli orari programmati le competizioni si sono svolte con il caloroso tifo degli appassionati convenuti che hanno riempito gli spalti della palestra.

Non di meno può essere affermato anche il successo sportivo della partecipazione del Gs VVF Tomei presente in quasi tutte le competizioni, dai giovani allievi fino ad i senior ed al nutrito gruppo di canottieri pararowing, con atleti che ce l’hanno messa tutta per ben figurare. Alla fine il bottino del Tomei è stato di 8 medaglie d’oro, due d’argento, 4 di bronzo.

Questi i risultati nel dettaglio:

Allievi b1 maschile Mariotti Massimo 1° e Cosci Leonardo 9°

Allievi b2 Lari Christian 3° e Bevilacqua Davide 10°

Allieve b1 Ceccatelli Adele 1°

Allieve b2 Della Valle Diana 1°

Allievi c D’Alessio Leonardo 3°, Della Maggiore Andrea 13°, Di Fraia Nicholas 16°, Bois Mattia 25°

Allieve C Ceccatelli Marta 1°

Cadetti Gentini Matteo 5°

Casette Cecconi Ginevra 2°

Under 17 Caruso Diego 3°, De Girolamo Vitolo Riccardo 5°, Della Valle Alessandro 12°, Reccanello Niccolò 16°, Galanti Jacopo 16°, Langella Gabriele 17°, Moneta Matteo 19°

Cat. 17/18 Magagnini Alberto 2°, Sabatino Enrico 4°

Cat. 23/39 Melosi Alessio 1°

Pararowing 3II Bergamini Mattia 1°, Turini Giacomo 3°, Cotrozzi Dario 5°, Oliviero Giacomo 6°

Pararowing F. 3II Marino Olga 1°

Special Olympics – Vittoria per Malacarne Vittorio e lodevole impegno per gli altri atleti speciali alle prime esperienze Mantovani Andrea, Pardini Mataresi Lorenzo, Dellomodarme Simone e Mantovani Maurizio.

A seguito del computo dei tempi con le altre sedi di gara sono saliti sul podio nazionale con due medaglie di bronzo Della Valle Diana e Melosi Alessio.

Si conclude così una buona annata per il Gs. Tomei che ha visto la vittoria di due Titoli Italiani (2 senza Junior e doppio senior) e tre argenti sempre ai campionati italiani (4 di coppia senior, 4 con GIG pararowing e singolo pararowing).

Condividi:

Riproduzione riservata ©