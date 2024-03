Strepitosa Libertas! La Akern batte Ruvo e vola in finale di Coppa Italia

FOTO LNP CIAMILLO-CASTORIA

Gli amaranto sono stati sostenuti da circa 600 tifosi libertassini arrivati in massa al PalaTiziano di Roma. Oggi alle 17,30 la finalissima contro Herons Montecatini

La Libertas rasenta la perfezione, batte in scioltezza la favoritissima Ruvo di Puglia (86-61) e stacca il biglietto per la finale di Coppa Italia in programma al PalaTiziano alle 17,30 di domenica 17 marzo contro Herons Montecatini che nell’altra semifinale ha piegato Roseto nei minuti conclusivi. La partita ha avuto storia soltanto nei primi 20’ durante i quali la Tecnoswitch ha faticosamente provato a rintuzzare i tentativi di fuga della Libertas (già a +10 al primo intervallo 22-12). Concentrata in modo feroce in difesa (sporcate le medie del cecchino Jackson) e chirurgica in attacco, la Akern ha subito preso in mano le redini della semifinale. Il solo Leggio e – in parte – Galmarini hanno tenuto a galla Ruvo andato al riposo sul 34-41.

Nel terzo quarto, un parziale di 5-0 ha consentito alla Libertas di prendere il largo fino a toccare il massimo vantaggio di 28 punti (86-58 a pochi istanti dalla sirena finale). A descrivere perfettamente la differenza di valori in campo ci pensano due statistiche di squadra: il 44-28 per la LL alla voce rimbalzi e il 100-54 nella valutazione complessiva.

La Akern così ha centrato la prima finale di Coppa Italia della propria storia. E – qualsiasi risultato dovesse arrivare dalla sfida con i Termali di Coach Barsotti – il gruppo avrà dimostrato di essere solido e avrà onorato al massimo l’impegno nella Capitale.

Infine, una nota sui tifosi. Al PalaTiziano erano in 600 per la semifinale. Non è utopia attendere l’arrivo di un altro ‘contingente’ di libertassini.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia – Akern Libertas Livorno 61-86 (12-22, 22-19, 13-21, 14-24)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Darryl joshua Jackson 15 (3/8, 2/3), Gianmarco Leggio 15 (3/5, 2/3), Lorenzo Galmarini 14 (4/10, 1/1), Luca Toniato 5 (2/5, 0/5), Giacomo Eliantonio 5 (1/3, 1/5), Andrea Traini 4 (0/2, 0/5), Armin Mazic 3 (0/0, 1/2), Marco Contento 0 (0/1, 0/2), Ilia Boev 0 (0/0, 0/0), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Mario jose Ghersetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 27 6 + 21 (Gianmarco Leggio, Luca Toniato , Andrea Traini 6) – Assist: 9 (Andrea Traini 3)

Akern Libertas Livorno: Francesco Fratto 15 (1/2, 4/7), Antonello Ricci 15 (4/6, 2/3), Dorin Buca 11 (4/6, 0/0), Tommaso Fantoni 10 (5/8, 0/0), Andrea Bargnesi 10 (1/1, 2/5), Leon Williams 7 (3/4, 0/2), Gregorio Allinei 6 (0/1, 2/5), Luca Tozzi 5 (1/5, 1/4), Diego Terenzi 4 (2/3, 0/1), Andrea Saccaggi 3 (0/1, 1/1), Federico Madeo 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 8 / 9 – Rimbalzi: 44 9 + 35 (Tommaso Fantoni, Leon Williams 8) – Assist: 18 (Andrea Bargnesi, Leon Williams 4)

Condividi:

Riproduzione riservata ©