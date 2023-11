Successo al Golf Club Livorno per il 1° Trofeo Paolo Del Chicca Immobiliare

Neppure il forte vento di libeccio, che ha spazzato costantemente il campo di gara, è riuscito a rovinare la festa: i partecipanti alla competizione sono infatti stati molto numerosi e si sono cimentati con entusiasmo nell'affascinante impianto di Banditella

Grande successo per la manifestazione andata in scena domenica scorsa al Golf Club Livorno, il 1° Trofeo Paolo Del Chicca Immobiliare, organizzato appunto dalla prestigiosa agenzia operativa a Livorno dal 1974.

Neppure il forte vento di libeccio, che ha spazzato costantemente il campo di gara, è riuscito a rovinare la festa: i partecipanti alla competizione sono infatti stati molto numerosi e si sono cimentati con entusiasmo nell’affascinante impianto di Banditella. Numerosi anche gli ospiti dello sponsor, molti dei quali incuriositi dal golf, che si sono cimentati in una prova gratuita per principianti sul campo di pratica sotto l’attenta guida della maestra federale Monica Moraldo. Alcuni di loro sono davvero rimasti entusiasti da questo primo contatto con il golf e si sono dichiarati intenzionati a proseguire con gli allenamenti usufruendo del “pacchetto neofita”, una promozione che è stata rivolta dal circolo livornese a tutti gli ospiti di questo evento (la promozione prevede tariffe scontate del 50% per quattro o otto lezioni).

“Il golf non è un hobby ma è un vero e proprio sport, in costante crescita di appassionati anche nella nostra città – ha spiegato Andrea Scapuzzi, presidente del Golf Club Livorno – Uno sport aggregante, coinvolgente e divertente da giocare all’aria aperta, ad ogni età e a costi accessibili. A Livorno c’è poi la fortuna di poter utilizzare un impianto che si trova in città e a due passi dal mare. un grazie di cuore a Del Chicca che ha sponsorizzato questa bella manifestazione” .

Il vento ha costretto gli organizzatori a interrompere la gara a metà, al termine delle prime 9 buche. Fabrizio Allegrini è stato il primo lordo con 11 punti e Michele Ghelarducci il primo netto di prima categoria con 16. In seconda categoria, sempre con 16 punti, Ilario Sartori ha avuto la meglio su Adriana Parducci grazie ad un miglior finale di gara, con Patrizio Rossi terzo a 15. Paola Franceschi è stata la prima lady con 15. L’altra gara, che si disputata su 9 buche, è stata vinta con 19 punti da Giancarlo Selmi, che ha staccato Antonio Heusch (7). Fabio Freschi (12) è stato il miglior handicap 37/54, i nearest to the pin sono stati firmati da Adriana Parducci e Fabrizio Allegrini. “E’ stata una manifestazione bellissima – ha affermato Paolo Del Chicca durante la cerimonia di premiazione – Il successo è andato oltre ogni aspettativa e spero sinceramente che possano seguire altre edizioni di questo trofeo. Un grazie a tutti i giocatori, ai graditi ospiti, al presidente Andrea Scapuzzi e a tutto il personale del Golf Club Livorno”.

Il 1° Trofeo Paolo Del Chicca Immobiliare si è concluso con un ottimo pranzo (vino offerto dalla cantina Le Palaie) al ristorante Il Golfino: un centinaio di persone hanno festeggiato i giocatori che sono stati omaggiati di una polo speciale con il logo della manifestazione.

Condividi: