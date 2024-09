Successo del torneo di scacchi “Città di Livorno” memorial Carlo Falciani

Il 28 e il 29 settembre si è svolta la XVII edizione del torneo internazionale di scacchi “Città di Livorno” dedicato dal 2021 alla memoria dell’ex presidente Carlo Falciani, scomparso prematuramente nel 2019.

L’importante manifestazione sportiva, sotto l’egida della FSI e organizzato da ASD Livorno Scacchi APS, si è disputata nella splendida Villa Trossi messa gentilmente a disposizione dalla Fondazione Trossi Uberti.

58 i partecipanti al via, fra cui 30 under 18 e ben 9 donne e bambine. Dopo 5 turni a dir poco combattuti, visto che l’ultima partita è terminata alle 22, ben oltre l’orario previsto per la chiusura del torneo.

Ecco i risultati. Nel torneo A volata al fotofinish e primo posto a pari merito fra Giorgio Biagioli, Edoardo Fulgentini e Stefano Taglione con 4 punti a testa, deciso dallo spareggio tecnico che premia il pratese Biagioli, classe 2009, davanti al livornese/faugliese Fulgentini, vice campione italiano under 12, e all’elbano Taglione.

Nel torneo B vince Diego Magnani di Castagneto con 4 punti e mezzo, davanti ai livornesi Vincenzo Pierro e Francesco Borgioli, secondo e terzo a pari merito con 4 punti.

Vittorie di categoria per il livornese Luca Doronzo nell’under 8, premiato anche come più giovane partecipante del torneo, il georgiano Giorgi Lomtadze nell’under 10, la livornese Martina Salandin nell’under 12 e il pisano Marco Cellucci nell’under 14.

Un ringraziamento alla Conad che ha offerto i trofei, all’arbitro Pietro Vetturi per l’ottima direzione di gara e ai volontari di Livorno scacchi per l’ottima organizzazione.

Alla premiazione era presente la famiglia Falciani, che ha reso possibile l’evento, il maestro internazionale Pierluigi Piscopo, e il presidente Andrea Raiano che si congeda da questo ruolo facendo spazio ai nuovi dirigenti.

Prossimo appuntamento l’Open day della scuola di scacchi “Carlo Falciani” che si svolgerà al museo di storia naturale sabato 5 ottobre a partire dalle 16.

