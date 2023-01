Successo per il primo torneo “Medicina dello Sport”

Grande partecipazione al I° Torneo ‘Medicina dello Sport’ di calcio cat. 2014 tenutosi tra il 27 e il 29 dicembre a Livorno nel campo dell’Academy in Borgo Cappuccini. In questi due giorni si sono affrontate sei squadre di bambini che con molta energia e voglia di divertirsi hanno dato vita ad un torneo molto entusiasmante.

Le squadre che sono affrontate sono state Academy Livorno, Lucca 7, Capezzano Pianore, Pisa S.C., Pietrasanta e Valle d’Ottavio. In finale si sono affrontate l’Academy e il Pisa S.C. Questi ultimi hanno vinto 3-2 ma la vera vittoria è stata quella degli oltre 70 bambini che hanno sprizzato gioia da tutti i pori per giocare in un campo da calcio, davanti ai propri cari e a un pubblico numeroso e che faceva festa con loro.

Alla premiazione di tutti i partecipanti e alle squadre ci hanno pensato Dario Giacomelli (Resp. Medicina dello Sport), Denise Cavallin (Resp. Risorse Umane) e Francesca Toso (Risorse Umane Biolabor e Medicina dello Sport). Un grazie quindi al main sponsor Medicina dello Sport che ha dato vita al I° torneo di calcio cat. 2014 e siamo certi che verrà replicato in seguito visto l’ottimo esito.

