Successo per la Senshi Judo Livorno al Trofeo “Judo for Lilith”

Domenica 19 gennaio i piccoli atleti delle categorie Bambini, Fanciulli e Ragazzi, della palestra Senshi Judo Livorno, hanno partecipato alla prima edizione del Trofeo "Judo for Lilith",

Domenica 19 gennaio i piccoli atleti delle categorie Bambini, Fanciulli e Ragazzi, della palestra Senshi Judo Livorno, hanno partecipato alla prima edizione del Trofeo “Judo for Lilith”, un evento dedicato alle categorie giovanili e pensato per sostenere donne e bambini vittime di violenza.

L’iniziativa, organizzata dall’Asd Kodokan di Empoli in collaborazione con il Centro aiuto donna Lilith, si è svolta presso il Palazzetto dello Sport di Fucecchio e ha coinvolto oltre 300 piccoli judoka e numerose società sportive provenienti da tutta la regione.

Ottima prestazione quella dei nove piccoli atleti della palestra di via Grotte delle Fate accompagnati dai loro Tecnici Monica Iacorossi e Federico Cappagli che, salendo tutti sul podio, hanno permesso alla società di classificarsi sesta sulle oltre trenta in gara.

Per la categoria Bambini, primo gradino del podio per Simoni Romeo, Berti Gaia e Liparulo Matilde. Medaglia d’argento per De memme Leo. Per la categoria Fanciulli oro per Franceschin Gabriele e Franceschin Iacopo e secondo gradino del podio per Casilli Tancredi e Serena Tea. Medaglia d’argento anche per De Giovanni Elena nella categoria Ragazzi.

Nella stessa giornata l’Allenatore Fijlkam, Federico Cappagli, ha superato l’esame che lo ha abilitato arbitro regionale.

In un clima di entusiasmo, i giovani atleti della Senshi Judo Livorno, hanno dimostrato che il judo non è solo uno sport, ma anche una scuola di vita, capace di promuovere i veri valori della solidarietà.

Condividi:

Riproduzione riservata ©