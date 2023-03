Successo per le giovani pattinatrici livornesi al PalaRotelle di Pistoia

Al PalaRotelle di Pistoia sabato 11 marzo si è svolto a Pistoia il campionato interprovinciale Fisr di pattinaggio artistico: protagoniste 3 province Livorno, Arezzo, Firenze. Domenica 12 le rimanenti Province per un totale di 400 atlete.

Particolarmente curata l’organizzazione con la presenza del consigliere della Fisr Mario Tinghi, del consigliere regionale pattinaggio artistico Maurizio Breschi del delegato Provinciale Ivo Antonelli, con una giuria di ottimo livello, compresa la segreteria di gara. Bravissime le giovani in gara. Per molte la prima gara ufficiale. Sono loro che hanno offerto uno spettacolo sempre seguito da applausi dei molti spettatori attenti alle loro esibizioni. Alla fine della manifestazione premiazione per tutti con una medaglia donata dal comitato regionale.

Queste le pattinatrici e pattinatori livornesi in gara, accompagnate dalle allenatrici Letizia Tinghi e Giuliana Perfetti: Eleonora Ferrigno, Mia Mazzotta, Chiara Ceravolo, Gabriele Pastorella, Diana Pastorella, Sara Mazzoni, Chiara Giardi, Chiara Suppa, Emily Baggiani, Sofia Vitiello, Anita Angeli, Sofia Nina Soriani, Alessia Barontini, Mia Bertini, Camilla Rossi, Gea Pellegrini, Anastasia Auricchio, Chiara Ughi, Bianca Fusario, Azzurra Golfarini, Virgilia Scorolli, Ginevra Mainardi, Adele Romanelli, Noemi Gabrielli, Chiara Spagnoli, tutte del circolo polisportivo La Rosa.

