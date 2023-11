Super Pielle! La Caffè Toscano fa il blitz a Legnano: 74-77

La Caffè Toscano Pielle Livorno vince a Legnano per la prima volta: nel ‘monday night’ della nona giornata del campionato di Serie B Nazionale, la squadra di coach Marco Cardani espugna il Pala Borsani al termine di una gara di rara bellezza per 30 minuti

La Caffè Toscano Pielle Livorno vince a Legnano per la prima volta: nel ‘monday night’ della nona giornata del campionato di Serie B Nazionale, la squadra di coach Marco Cardani espugna il Pala Borsani al termine di una gara di rara bellezza per 30 minuti. Legnano, tuttavia, è squadra forte. Costruita per stare nelle sfere altissime della classifica e lo dimostra; trascinata da un clamoroso Nick Raivio (28 punti) rosicchia alla Pielle tutto il vantaggio, fino a mettere il naso avanti sul 74-70. La Pielle staziona a quota 70 per oltre 5 minuti che sembrano 1000, non segna più nessuno e l’inerzia è tutta dei ragazzi di coach Paolo Piazza.

Poi un ‘coast to coast’ di Mateo Chiarini rimette tutto in discussione (74-72), la Caffè Toscano cambia sguardo e Campori si appiccica come un francobollo a Raivio. Altro libero di Mateo, poi 2 su 2 di Rubbini e altrettanti di capitan Campori. La Pielle è siberiana dalla lunetta e confeziona una vittoria pesante quanto una tonnellata.

Sae Scientifica Legnano-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 74-77

SAE SCIENTIFICA: Casini 12, Marino 10, Raivio 28, Ghigo, Planezio 5, Sacchettini 10, Amorelli ne, Pirovano ne, Dagri, Sipala 2, Gobbato 4, Fragonara. All. Piazza.

CAFFÈ TOSCANO: Pagani 18, Laganà 5, Rubbini 4, Lo Biondo 13, Manna ne, Gamba ne, Ferraro 8, Chiarini 8, Campori 9, Diouf 12. All. Cardani.

Arbitri: De Ascentis di Cremona e Marianetti di San Giovanni Teatino

Parziali: 18-21, 21-25, 23-19, 12-12

Condividi: