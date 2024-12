Supercoppa di Basket, 22 tifosi denunciati per gli scontri tra Roseto e Herons

La Polizia di Stato ha denunciato 22 tifosi coinvolti negli scontri avvenuti il 21 settembre 2024 al Palamodigliani, pochi minuti prima della partita tra Lifilchem Roseto e Fabo Herons Montecatini Terme.

Tale incontro apriva il torneo nazionale di Supercoppa Italiana delle Serie A2 e B – chiamato anche Final Four – che vedeva alternarsi 8 squadre in due giorni sul campo di gioco livornese.

In particolare, superando le delimitazioni tra gli spalti riservati alle opposte compagini, alcune decine di tifosi raggiungevano un settore neutro dove davano luogo ad una rissa colpendosi reciprocamente con cinture e aste di bandiera, giungendo finanche a lanciarsi alcuni sedili che sradicavano dagli spalti durante gli scontri.

L’intervento del dispositivo di sicurezza interrompeva l’azione violenta e non si registravano feriti né ulteriori momenti di criticità per tutta la durata dell’evento.

La complessa attività di indagine, iniziata sin dal giorno seguente, e portata avanti dagli uomini della Digos e dal Gabinetto di Polizia Scientifica di Livorno, coordinati dalla Procura della Repubblica di Livorno, ha coinvolto, a vario titolo, le province di Pistoia, Forlì-Cesena, Teramo, Pesaro e Rimini ed ha permesso di indagare per i reati di rissa, porto e lancio non consentito di oggetti con l’aggravante del contesto sportivo 22 soggetti, fra i quali anche 2 minori.

A carico degli stessi sono altresì stati irrogati dal Questore di Livorno altrettanti Daspo, alcuni dei quali aggravati dalla recidiva infraquinquennale.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole gli indagati.

