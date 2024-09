Supercoppa, la Pielle si arrende in finale contro Roseto (84-53)

Foto NOVI

Gara sempre condotta dalla squadra di coach Gramenzi, avanti con margini in doppia cifra sin dai primi minuti. Super prova del lituano Lukas Aukstikalnis, Mvp con 26 punti all'attivo. Per Roseto in doppia cifra anche Traini con 13 e Durante con 11 punti. Per la Toscana Legno 15 punti di Ennio Leonzio

La Liofilchem Roseto si aggiudica la Supercoppa LNP 2024 di Serie B Nazionale, superando per 84-53 nella finale al Modigliani Forum di Livorno la Toscana Legno Pielle. Gara sempre condotta dalla squadra di coach Gramenzi, avanti con margini in doppia cifra sin dai primi minuti. Super prova del lituano Lukas Aukstikalnis, Mvp con 26 punti all’attivo. Per Roseto in doppia cifra anche Traini con 13 e Durante con 11 punti. Per la Toscana Legno 15 punti di Ennio Leonzio.

Ottimo inizio di Roseto, con Guaiana, Aukstikalnis, Durante e Sacchetti, contro una Pielle in netta difficoltà offensiva (14-2 all’8°). Vedovato e Del Testa provano a sbloccare la Toscana Legno, ma la Liofilchem si mantiene avanti con Pastore e Traini (21-9 alla prima pausa).

In apertura di secondo parziale, dopo una tripla di Traini per il +15 Roseto, la Pielle inizia a trovare continuità in attacco e rimonta con Cepic, Paesano e Venucci (24-19 al 13°). Ma riallunga subito la Liofilchem, con Aukstikalnis e Durante (32-19 al 15°). Venucci e Campori provano a tenere a galla la Pielle, ma Roseto riallunga con 5 punti filati di uno scatenato Aukstikalnis (40-25 al 19°). È +17 all’intervallo lungo per la Liofilchem (42-25).

Nel terzo periodo Roseto amplia il proprio vantaggio, che supera le 20 lunghezze: Guaiana, Durante, Donadoni e Dellosto firmano il +24 (51-27 al 25°). La Liofilchem si mantiene avanti in maniera decisa, fino al termine del periodo (62-40 alla terza pausa).

L’ultimo parziale è di gestione per la Liofilchem, che si mantiene avanti nel punteggio con Traini ed Aukstikalnis protagonisti; finisce 84-53, la Supercoppa di Serie B Nazionale è di Roseto.

Liofilchem Roseto-Toscana Legno Pielle Livorno: 84-53

LIOFILCHEM: Aukstikalnis 26 (4/4, 4/10), Traini 13 (3/5, 2/3), Durante 11 (0/0, 3/3), Sacchetti 9 (1/7, 1/3), Dellosto 9 (1/2, 2/5), Guaiana 5 (2/4 da 2), Donadoni 5 (1/2, 1/4), Tsetserukou 3 (1/4 da 2), Pastore 3 (1/3 da 3), Tiberti ne, Zanier ne. All. Gramenzi.

TOSCANA LEGNO: Leonzio 15 (2/6, 2/6), Venucci 9 (0/1, 1/6), Cepic 6 (1/2, 1/3), Del Testa 6 (2/4 da 3), Vedovato 6 (2/3 da 2), Bonacini 4 (2/7, 0/2), Donzelli 3 (0/2, 0/3), Luca Campori 2 (0/1, 0/4), Alessandro Paesano 2 (1/5 da 2), Zahariev ne, Baggiani ne. All. Campanella.

Arbitri: Chiarugi e Melai

Parziali: 21-9, 21-16, 20-15, 22-13

Condividi:

Riproduzione riservata ©