Surf e bodyboard, aperte le iscrizioni alla 3ª edizione di Off The Dock

Foto di Alessandro Tommasini e Lorenzo Amore Bianco

Sono aperte le iscrizioni alla III edizione dell’Off The Dock, presentata da Radical Factory. Questa associazione di surf livornese, conosciuta per la sua scuola di surf con base ai Tre Ponti e per i viaggi di surf all’estero, organizza anche quest’anno la prestigiosa competizione di surf e bodyboard che si svolgerà come sempre a Caletta di Castiglioncello, al famoso spot del Garagolo.

Le iscrizioni sono aperte a tutti e la gara prevede 3 categorie: surf maschile, bodyboard maschile e surf femminile, per un totale di 56 partecipanti. L’evento verrà chiamato con 2-3 giorni di anticipo, non appena le condizioni meteomarine saranno consone al suo svolgimento, nella finestra di attesa che va dal 20 marzo al 20 aprile. La gara si svolgerà nell’arco di un’intera giornata, dove gli atleti si sfideranno sulle onde potenti e spettacolari del Garagolo, con una giuria pronta a valutare le loro prodezze. L’evento è patrocinato anche dal Comune di Rosignano Marittimo, CSEN Massa Carrara, Officina Occhiali, Apicoltura Val di Boboli, Pride Bodyboards, Jacopo Vitti Nutrizionista e Baracchina Il Garagolo.

I partner principali che hanno reso possibile questo evento sono il famoso pub Piano B, la macelleria-ristorante The Butcher Baldacci, il CDL (Centro Disinfestazione Livornese e igiene ambientale), Giga Energia e Ristobottega Tomei.

Per iscriversi basta seguire la pagina Radical Factory sui canali social di Facebook e Instagram, dove quotidianamente forniscono istruzioni su come iscriversi.

