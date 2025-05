Surf e bodyboard. Off The Dock, i risultati della 3ª edizione

Giovedì 22 maggio si è disputata la III edizione della Off The Dock, la gara di surf e bodyboard organizzata dai ragazzi di Radical Factory, un’associazione livornese che insegna surf, organizza viaggi di surf all’estero ed eventi ricreativi, culturali e sportivi in città. La gara, sponsorizzata da PianoB – Craft Bar, The Butcher Baldacci, CDL Igiene Ambientale, Giga Energia e Ristobottega Tomei, è cominciata alle ore 8:45, con la categoria surf femminile che vedeva 7 ragazze sfidarsi in due batterie, per decidere chi di loro sarebbe andata in finale. Le onde, già sopra il metro di misura dalla mattina, hanno continuato a crescere rendendo l’evento sempre più spettacolare per le centinaia di spettatori che sono accorsi durante la giornata. L’arrivo della pioggia ha costretto gli organizzatori a spostare la postazione della giuria in un luogo più sicuro, e dopo una breve interruzione la gara è ricominciata. Nel frattempo il mare è cresciuto ancora e le fasi finali, disputatesi al tramonto, sono state davvero spettacolari. L’evento si conclude quasi a buio con una folla di spettatori ancora ben numerosa, ansiosa di scoprire chi avrebbe vinto.

Il podio femminile vede la vittoria per la seconda edizione consecutiva di Victoria Backhaus, giovane e abile surfista che compete anche in gare europee, seguita da Marta Dafne ed Elisa Gigoni e Gemma Grandi terze a pari merito.

Per la categoria bodyboard il titolo se lo aggiudica il pluricampione italiano Genesio Ludovisi, seguito dal canario Dani Quintana e dal livornese Luca Canigiani, mentre Andrea Orsini non riesce a salire sul podio.

Il surf maschile vede Francesco Lazzarini vincere per la seconda volta in 3 anni, in una finale combattutissima contro Filippo Eschiti e Andrea Lamorte, che si posizionano rispettivamente secondo e terzo; onore anche a Giovanni Evangelisti, quarto finalista e vincitore della scorsa edizione. La presenza di numerosi premi per i vincitori è stata resa possibile non solo dai main sponsors ma anche dagli altri partner dell’evento, come Officina Occhiali, Apicoltura Val Di Boboli, Jacopo Vitti Nutrizionista, Comune di Rosignano Marittimo, CSEN Massa Carrara, Pride Bodyboards e Baracchina Il Garagolo.

Radical Factory ringrazia tutti i partecipanti e tutti gli spettatori, sperando di far crescere questo evento sempre di più, anno dopo anno.

