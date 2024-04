Surf e bodyboard: semaforo verde per la Off The Dock

Foto Andrea Dani

Appuntamento il 10 aprile al Garagolo, famoso spot a Caletta di Castiglioncello. I migliori surfisti e bodyboarder del paese si batteranno per la vittoria in questa prestigiosa competizione che prevede tre categorie diverse di partecipazione: surf maschile, surf femminile e bodyboard maschile

Semaforo verde e via alle danze! La Off The Dock, gara di surf e bodyboard organizzata da Radical Factory si svolgerà mercoledì 10 aprile al Garagolo, famoso spot a Caletta di Castiglioncello.

I migliori surfisti e bodyboarder del paese si batteranno per la vittoria in questa prestigiosa competizione che prevede tre categorie diverse di partecipazione: surf maschile, surf femminile e bodyboard maschile. Le previsioni meteo marine annunciano una mareggiata consistente e condizioni di vento favorevoli, tali da garantire onde adeguate per lo svolgimento del contest. Gli atleti sono convocati al campo gara la mattina del suddetto giorno, alle ore 6:00, per l’accettazione. Gli altri sponsor dell’evento sono TwinsBros, Bodyboard Center, Surf Cove, Jacopo Vitti Nutrizionista, Apicoltura Val di Boboli e CSEN Massa-Carrara. L’inizio ufficiale dell’evento è previsto alle ore 7:00, al suono di tromba che segna l’inizio della prima batteria di atleti in acqua. La spiaggia libera di fronte all’onda offre ampio spazio per tutti coloro che desiderino assistere gratuitamente allo spettacolare evento, al quale saranno presenti due stands con merchandising vario, rispettivamente di Radical Factory (organizzatore) e Ies Edison (sponsor principale). Tanti sono i premio in palio per i vincitori, sia in denaro che in attrezzatura sportiva inerente. Radical Factory invita tutti ad assistere a questa spettacolare giornata all’insegna dello sport e dei giovani.

La gara è patrocinata da Ies Edison, PianoB Craft Bar, The Butcher Baldacci e CdL igiene ambientale.

