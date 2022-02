Tante medaglie per le pattinatrici livornesi al trofeo internazionale di Roma

Dopo diversi mesi di allenamenti e raduni all’aperto le pattinatrici livornesi hanno partecipato al trofeo internazionale della Fisr, dove sono riuscite a salire numerose sul podio

Si inizia con la categoria Giovanissimi “A” dove la piccola pattinatrice Noemi Pallavicini, portacolori del Circolo La Cigna-Gymnasium sale sul gradino più alto del podio.

Nella categoria divisione nazionale “C” ancora medaglia d’oro per Martina Grechi del Circolo Polisportivo Arci La Rosa, bronzo invece per Giorgia Geppetti (Circ.Pol.arci La Rosa).

Negli esercizi obbligatori categoria cadetti, argento per Asia Giommi e bronzo per Mya Balloni, entrambe del Circolo La Rosa. Per Balloni dobbiamo aggiungere anche il 5° posto negli esercizi liberi.

Ancora un bronzo per la livornese Azzurra Allegranti nella categoria regionali “B” 8° posto per Samira Carmignani e 9° posto per Martina Freschi tutte e due del Circolo La Cigna Gymnasium.

Nella categoria Allievi regionali “A” 10° posto per Martina Chiappa (Circ. La Cigna Gymnasium), 11° posto per Gaia Pinna Corda (Circolo Pol. Arci La Rosa).

Nella categoria Divisione nazionale “A” 11° posto per Agata Pichi e 13° posto per Anna Pisano (Circolo Pol. Arci La Rosa).

Nella categoria Giovanissimi “B”, 15° posto per Noemi Giommi (Circolo Pol. Arci La Rosa).

Le pattinatrici dopo questi risultati sperano nei prossimi campionati regionali della Fisr per avere ancora dei risultati di rilievo.