Tanti pattini sul lungomare per “Rotelliamo alla Terrazza Mascagni”

Alla cerimonia del Centenario presentato dal progetto Rotelliamo alla Terrazza Mascagni erano presenti anche volti di ex atleti, tecnici e ufficiali di gara degli anni ’70,’80: Ambra Gigli, Michela Antonini, Barbara Garzelli, Rossella Pezzini, Sabrina Versalli, Greta Franchini, Francesca Brunori , Silvia Bartoletti, Linda Mattei, Greta Malloggi, Franco Ladu, e Deborah Maffei

A Livorno sulla bellissima Terrazza Mascagni domenica 2 ottobre si è svolta la celebrazione del Centenario della Federazione Italiana degli sport Rotellistici durante la chiusura della settimana Europea dello Sport con la partecipazione di oltre duecento pattinatori che hanno presentato ben 5 discipline diverse appartenenti a società labroniche come La Rosa, La Stella e L’Etruska, i Falchi di Piombino e la società Acquario della provincia di Lucca, manifestazione patrocinata dal Comune di Livorno e concessa dal Demanio dello Stato con la Protezione Civile di Livorno, applauditi da oltre un migliaio di persone.

Tutti i pattinatori hanno presenziato alla Parata iniziale sulle note dell’Olympic Fanfare and Theme diretto da John Williams, condotto dalla direttrice artistica Letizia Tinghi pluricampionessa mondiale di pattinaggio artistico a rotelle e attualmente vice presidente vicario dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Di seguito l’Inno di Mameli cantato dal tenore Stefano Barzocchini che ha intonato anche al termine della manifestazione dalla Tosca E lucevan le stelle.

I pattinatori dell’artistico hanno presentato esibizioni di generi diversi, Frozen, La dolce Vita, L’amico Fritz, per dedicare un momento a Pietro Mascagni, KissKiss, e i pattinatori di corsa e di freestyle hanno utilizzato brani particolarmente ritmati .

Presenti come ospiti d’onore il Consigliere Nazionale Mario Tinghi della FISR e il Presidente di sezione dell’associazione Nazionale Atleti olimpici e azzurri d’Italia Rodolfo Graziani. Ringraziamo la bravissima giornalista di RAI 1 Martina Parigi che ha condotto egregiamente la manifestazione conclusa con tutti in pista a ballare.

